Время строить и выживать: в Steam стартовал фестиваль с крупными скидками на игру

Valve запустила в цифровом магазине Steam тематическую распродажу «Фестиваль выживания и крафтинга против ИИ». Акция продлится ровно неделю и завершится 7 сентября в 20:00 по московскому времени.
Ключевой особенностью этого события стал фокус исключительно на PvE-проектах, где игрокам предстоит бросать вызов стихиям, исследовать враждебные биомы, собирать ресурсы и отстраивать базы в одиночку или в кооперативе с друзьями, не отвлекаясь на прямое соперничество с другими пользователями. На специальной странице фестиваля представлены игры в самых разнообразных сеттингах — от глубин океана и необитаемых островов до открытого космоса и постапокалиптических пустошей.
В рамках распродажи сотни проектов получили снижение стоимости, а ряд игр обновил свои исторические минимумы цен, включая Smalland: Survive the Wilds, PixARK, VEIN и Everwind.
Среди наиболее заметных предложений фестиваля:
- ARK: Survival Ascended — скидка 75%
- ICARUS — скидка 75%
- Sons Of The Forest — скидка 70%
- Terraria — скидка 50%
- 7 Days to Die — скидка 45%
- Project Zomboid — скидка 33%
- Raft — скидка 33%
- Palworld — скидка 30%
- Enshrouded — скидка 25%
- Breathedge 2 — скидка 20%
Помимо скидок на базовые версии игр и дополнения, на главной странице фестиваля доступны бесплатные демоверсии будущих релизов, прямые трансляции от разработчиков и подборки по узким подкатегориям симуляторов выживания.
Эншрауд неплохой, скидка гов.но. Арк гов.но, скидка хорошая. 👍