Время строить и выживать: в Steam стартовал фестиваль с крупными скидками на игру

Valve запустила в цифровом магазине Steam тематическую распродажу «Фестиваль выживания и крафтинга против ИИ». Акция продлится ровно неделю и завершится 7 сентября в 20:00 по московскому времени.

Ключевой особенностью этого события стал фокус исключительно на PvE-проектах, где игрокам предстоит бросать вызов стихиям, исследовать враждебные биомы, собирать ресурсы и отстраивать базы в одиночку или в кооперативе с друзьями, не отвлекаясь на прямое соперничество с другими пользователями. На специальной странице фестиваля представлены игры в самых разнообразных сеттингах — от глубин океана и необитаемых островов до открытого космоса и постапокалиптических пустошей.

В рамках распродажи сотни проектов получили снижение стоимости, а ряд игр обновил свои исторические минимумы цен, включая Smalland: Survive the Wilds, PixARK, VEIN и Everwind.

Среди наиболее заметных предложений фестиваля:

Помимо скидок на базовые версии игр и дополнения, на главной странице фестиваля доступны бесплатные демоверсии будущих релизов, прямые трансляции от разработчиков и подборки по узким подкатегориям симуляторов выживания.