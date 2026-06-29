Демо BREKEKEKEX покоряет Steam необычными боями - но лягушки оказались слишком суровыми даже для любителей жанра

Необычный экшен BREKEKEKEX стремительно привлёк внимание игроков в Steam благодаря свежей демоверсии. Проект от независимого разработчика nohost сочетает элементы аренного файтинга и экшена от третьего лица, а сам автор описывает его как игру, вдохновлённую Super Smash Bros. и серией Naruto.

Главной особенностью BREKEKEKEX стала нестандартная боевая система. Вместо привычных длинных комбинаций игроки используют направление движения для выполнения атак и специальных приёмов. Дополняют всё это аниме-стилистика, динамичная камера и необычные противники — гигантские лягушки, способные атаковать языком, таранить животом и буквально не давать передышки.

Однако именно сложность стала главным предметом обсуждений. По словам nohost, многие игроки столкнулись с серьёзными трудностями уже в демоверсии, особенно после смены главного героя на одного из лягушачьих бойцов. Разработчик признал, что обучающий режим был подготовлен в последний момент и недостаточно хорошо объясняет игровые механики, поэтому к релизу его планируют существенно переработать.

Несмотря на жалобы на высокий порог вхождения, BREKEKEKEX продолжает собирать внимание благодаря необычной концепции. При этом разработчик подчёркивает, что в игре не будет RPG-элементов, прокачки характеристик или деревьев навыков — исход каждого боя зависит исключительно от мастерства игрока и особенностей выбранного персонажа.