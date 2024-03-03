В Steam вышла забавная игра, предлагающая летать на самолетах и варить пиво

В некогда процветающем королевстве пивоваров теперь царят разруха и беззаконие. Банда алчных пиратов захватила власть и установила жестокую диктатуру. Они беспощадно эксплуатируют местных жителей, принуждая варить пиво для своего обогащения и удовольствия.

Но среди простого люда назревает восстание. И именно вам, талантливому молодому пивовару, чудом избежавшему плена, предстоит возглавить борьбу за свободу королевства. Лишь победив тиранию и восстановив пошатнувшиеся традиции пивоварения, вы вернёте мир и процветание родной земле.

Для выполнения этой важной миссии вы можете использовать свой гидросамолёт. Причём его можно модернизировать, устанавливая на него мощные двигатели, бронированный корпус и различные полезные устройства. И конечно же у вас будет пилот-напарник, готовый разделить с вами все тяготы предстоящей борьбы.

Также стоит отметить, что несмотря на все лишения, ваша маленькая пивоварня продолжает работать. Здесь вы творите свои шедевры — уникальные сорта пенного напитка, которым нет цены для истинных знатоков. А в перерывах между опасными вылазками вы можете разрабатывать дизайн этикеток для бутылок и придумывать оригинальные названия напитков.