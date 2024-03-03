В Steam вышла забавная игра, предлагающая летать на самолетах и варить пиво

Lifetap Studios выпустили новую увлекательную игру с открытым миром под названием The Brew Barons, доступную на платформе Steam. В этой захватывающей приключенческой игре геймерам предстоит попробовать себя в роли владельца пивоварни и путешествовать на самолете.
С первого дня игра была встречена положительными отзывами от пользователей, что отразилось в рейтинге, который сейчас составляет 77%.
«Управляя собственной пивоварней и гидросамолетом, вы сможете исследовать мир, добывать ресурсы, изготавливать, продавать и доставлять приготовленное вручную пиво с помощью коллег-пилотов, которые присоединились к вашему делу, чтобы свергнуть коррумпированную пиратскую организацию и восстановить мир», — гласит официальное описание игры.
The Brew Barons предоставляет геймерам возможность создать летательный аппарат, настраивая его оснащение уникальными деталями. Кроме того, вас ожидает выбор нескольких пилотов, у каждого из которых есть свои сильные и слабые стороны.
Внутри игры также присутствуют интересные мини-игры, эпичные воздушные бои и возможность управлять водным транспортом. Арт-стиль графики отличается аниме стилизацией, создавая неповторимую атмосферу.
Сейчас вы можете приобрести игру The Brew Barons на платформе Steam со скидкой 15%, всего за 1207 рублей. Акция действует до 8 марта.
Пивовар Иван Таранов?
Видимо разрабы этой рекламой вдохнавлялись https://www.youtube.com/watch?v=D7guQ3pGLBI
Смотрел Порко Россо под пиво, и тут родилась гениальная идея для видео игры !
Хм, может даже глянуть, картинка норм..