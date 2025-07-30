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Brew or Die 2025 г.
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези, Юмор
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На VK Play вышло демо Brew or Die - RPG про зельеварение

Solstice Solstice

Отечественная студия Crooked Road выпустила на площадке VK Play бесплатную демоверсию RPG с элементами пошаговой стратегии под названием Brew or Die. Главной механикой игры является зельеварение.

Протагонист пытается спасти семейную лавку, варя зелья и отправляясь в опасные подземелья за редкими ингредиентами. Сражения с монстрами проходят в полупошаговом формате. Все, что удается добыть, идет в дело: зелья можно продавать, использовать в бою или применять в экспериментах.

Игроку предстоит развивать магазин, улучшать его витрины, повышать цены и параллельно выращивать базовые компоненты в собственном саду.

Полноценный релиз Brew or Die на платформе VK Play состоится 21 апреля 2026 года.

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