Brewpub Simulator 2023 г.
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Стань пивным магнатом - Симулятор пивоварни Brewpub Simulator обзавелся датой релиза

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4efy
Новости

После некоторого времени разработки, плейтестов и других мероприятий авторы симулятора пивоварни Brewpub Simulator таки назвали точную дату выхода. Можете начинать готовиться к открытию бизнеса, ведь уже в начале лета, 12 июня, вам предстоит обзавестись собственным баром и начать варить самое вкусное и “бодрящее” пиво в городе.

Игрокам предстоит следовать уникальным фамильным рецептам и приобретать лучшие ингредиенты, дабы создать уникальный вкус пива. Но не стоит забывать, что хмельной напиток можно и испортить, если не соблюдать нужные пропорции по рецептуре. Поэтому прежде чем выставлять что-то на продажу, сначала стоит отведать пару бокалов продукта самостоятельно. Отслеживать популярность своего паба можно будет через социальные сети.

Также внутри бара можно установить различные развлекательные игры. Посетители с радостью сыграют в аркадный автомат, дартс и бильярд. Да, владелец тоже сможет опробовать вышеупомянутые игры на себе.

Помимо всего прочего, на площадке Steam доступна демоверсия Brewpub Simulator. Поэтому прежде чем покупать игру 12 июня стоит “пощупать” и сам геймплей своими руками.

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