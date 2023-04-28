Стань пивным магнатом - Симулятор пивоварни Brewpub Simulator обзавелся датой релиза ©

После некоторого времени разработки, плейтестов и других мероприятий авторы симулятора пивоварни Brewpub Simulator таки назвали точную дату выхода. Можете начинать готовиться к открытию бизнеса, ведь уже в начале лета, 12 июня, вам предстоит обзавестись собственным баром и начать варить самое вкусное и “бодрящее” пиво в городе.

Игрокам предстоит следовать уникальным фамильным рецептам и приобретать лучшие ингредиенты, дабы создать уникальный вкус пива. Но не стоит забывать, что хмельной напиток можно и испортить, если не соблюдать нужные пропорции по рецептуре. Поэтому прежде чем выставлять что-то на продажу, сначала стоит отведать пару бокалов продукта самостоятельно. Отслеживать популярность своего паба можно будет через социальные сети.

Также внутри бара можно установить различные развлекательные игры. Посетители с радостью сыграют в аркадный автомат, дартс и бильярд. Да, владелец тоже сможет опробовать вышеупомянутые игры на себе.

Помимо всего прочего, на площадке Steam доступна демоверсия Brewpub Simulator. Поэтому прежде чем покупать игру 12 июня стоит “пощупать” и сам геймплей своими руками.