Наследие "Танчиков" с Денди: анонс и появление в Steam ретро-боевика Brick Busters

В цифровом магазине Steam появился аркадный экшен Brick Busters от независимой студии NPC AT WORK. Разработчики представили первый геймплейный трейлер с демонстрацией танковых сражений. Авторы запустили страницу проекта и призвали игроков добавлять его в списки желаемого.

Игровой процесс совмещает механику защиты базы, элементы шутеров и рогаликов. Игрокам предстоит управлять танком, уничтожать волны врагов и побеждать боссов в каждом 4 матче. Накапливаемый опыт и золото позволят покупать улучшения для боевой машины.

Главной особенностью аркады станет глубокая система прокачки с более чем 20 уникальными способностями. Действия игрока будет комментировать персональный механик, а сражаться можно вдвоём на одном экране. Игра получит локализацию на 11 языков, включая русский.

Точная дата релиза Brick Busters на персональных компьютерах пока не раскрывается. Внести проект в свой список желаемого можно на его официальной странице в Steam.