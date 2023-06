Дебютный трейлер хоррора от первого лица The Bridge Curse 2: The Extrication ©

Компания Softstar Entertainment выпустила первый трейлер игры от первого лица The Bridge Curse 2: The Extrication, сиквела игры в жанре хоррора на выживание от первого лица The Bridge Curse: Road to Salvation.

Игра ведется от первого лица, и игрок собирает сюжет воедино, переключаясь между четырьмя главными героями. Помимо студентов университета, часть игры проходит в роли репортера, который прибывает в кампус для расследования странного дела о пропаже человека после получения жуткого письма.

Глубокой ночью тиканье часов эхом разносится по пустому зданию Da Ren. Сержант в черной форме патрулирует кампус в нерабочее время, а по углам лежат пожелтевшие газеты с пугающими заголовками. Неужели после стольких лет темные тайны школы наконец-то увидят свет?

The Bridge Curse 2: The Extrication находится в разработке для PC (Steam). Дата выхода пока не объявлена.