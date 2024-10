Хоррор The Bridge Curse 2: The Extrication добрался до консолей

Лондонский издатель инди-игр PQube и базирующийся в Нью-Тайбэе (Тайвань) разработчик инди-игр SOFTSTAR ENTERTAINMENT сегодня сообщили, что их приключенческая игра ужасов от первого лица The Bridge Curse 2: The Extrication стала доступна в цифровом и физическом формате для консолей PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S и Xbox One по всему миру.

Действие этого хоррора на выживание от первого лица происходит в Университете Вэнь Хуа, известном на Тайване своими историями о привидениях и фольклором. Вы играете за четырех разных персонажей, пытающихся пережить ночь живыми.

Намереваясь воскресить многолетнюю историю о привидениях в кампусе, отважная группа студентов киноклуба организует «Карнавал ужасов» в печально известном здании «Да Рен», населенном привидениями. Когда они начинают снимать, грань между вымыслом и реальностью размывается, и начинают разворачиваться необъяснимые события. Пройдите по аутентично реализованным извилистым коридорам Вэнь Хуа с эхом шагов, пытаясь перехитрить и уклониться от преследующих вас грозных призраков, от зловещей «Безумной балерины» до странного «Сержанта Хуана».

Собирайте загадочные подсказки, раскапывайте скрытые артефакты и решайте головоломки, погружаясь в тайные заговоры, зарытые в Вэнь Хуа. Используйте школьную карту, чтобы обнаружить скрытые пути и использовать пути побега, сражаясь с неумолимыми ужасами преследующих вас преследователей.