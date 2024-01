Хоррор The Bridge Curse 2: The Extrication выйдет в 2024 году на консолях и ПК

Разработанный Softstar Entertainment хоррор The Bridge Curse 2: The Extrication выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch наряду с ранее анонсированным релизом на PC (Steam) в 2024 году, объявил японский и азиатский издатель Game Source Entertainment.

The Bridge Curse 2: The Extrication является самостоятельным продолжением The Bridge Curse: Road to Salvation и представляет собой переосмысленную адаптацию фильма "Паранормальные явления: Другое измерение". Это хоррор-игра от первого лица с элементами выживания и возможностью переключения между несколькими персонажами. Основанная на современной истории, игра рассказывает о призраках, бродящих по университетскому городку.