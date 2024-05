Хоррор The Bridge Curse 2: The Extrication вышел на ПК в Steam

PQube вместе с SOFTSTAR ENTERTAINMENT сообщила о том, что хоррор The Bridge Curse 2: The Extrication стал доступен в Steam. Версии для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One GOG и Epic Games Store появятся позднее в этом году.

Попробуйте сбежать, сохранив свою жизнь, в приключенческом хорроре от первого лица, действие которого происходит в «Университете Вэнь Хуа», известном на Тайване своими мифами о привидениях и фольклором. Играйте глазами четырех разных персонажей, уклоняясь от ужасающих призраков и сражаясь с ними, разгадывая головокружительные головоломки и раскрывая зловещий заговор.