Хоррор The Bridge Curse 2: The Extrication вышел на ПК в Steam

Игра ужасов на выживание, в которой вы оказываетесь в эпицентре страшной истории о привидениях, разворачивающейся в студенческом городке. Вы сможете переключаться между несколькими персонажами, каждый из которых имеет свою роль и мотивацию в этом кошмаре. Во время прохождения вы будете сталкиваться с различными опасностями и головоломками, которые помогут пролить свет на последнюю загадку в этой истории.

Вы попадаете в университет Вэнь Хуа, один из самых страшных и таинственных университетов в Тайване, где ходят многочисленные слухи о привидениях и паранормальных явлениях. Вы будете свидетелем того, как группа студентов-кинематографистов решает устроить Карнавал ужасов в заброшенном корпусе Да Рен, чтобы снять фильм ужасов по мотивам реального происшествия, случившегося здесь несколько десятилетий назад. Но их планы рушатся, когда они обнаруживают, что не одни в этом месте...

В то же время вы будете следить за расследованием репортера, который приехал в студенческий городок после получения загадочного письма. Он хочет выяснить правду о серии исчезновений людей, произошедших здесь в прошлом. Его поиски приводят его к открытию шокирующего заговора, который скрывается за фасадом университета.

Вам предстоит испытывать настоящий ужас, когда вы столкнётесь с чудовищным существом, которое охотится на вас в темноте. Вы будете бороться за свою жизнь, используя все доступные средства. Кроме того, вам предстоит принимать сложные решения, которые определят вашу судьбу и судьбу других персонажей.