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The Bridge Curse: Road to Salvation 25.08.2022
6.5 16 оценок

Азиатский кинематографический хоррор The Bridge Curse: Road to Salvation добрался до консолей Switch, PlayStation и Xbox

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monk70
Новости

Независимый разработчик и издатель Eastasiasoft Limited в партнерстве с Softstar Entertainment Inc сегодня выпустили азиатский кинематографический хоррор The Bridge Curse: Road to Salvation на платформах Nintendo Switch, PlayStation и Xbox. Игра также доступна в виде физической версии для PlayStation 5 и Nintendo Switch.

The Bridge Curse: Road to Salvation — это психологический хоррор от первого лица, вдохновленный тайваньским игровым фильмом ужасов «Проклятие моста». В этой адаптации рассказывается о шести друзьях из университета, которые бросают вызов известной городской легенде и в конечном итоге пробуждают проклятие, которое никто из них не знает, как снять. Игроку предстоит по очереди взять на себя роль этих друзей и помочь им найти способ пережить ночь, когда их преследует мстительный призрак.

Игрокам придется действовать незаметно, чтобы избежать встречи с убийственным призраком, преследующим их по следу, пока им предстоит разгадать тайну проклятия и найти выход из кампуса. The Bridge Curse: Road to Salvation предлагает насыщенное действие, элементы головоломки, захватывающие исследования, повествование кинематографического качества и ультрасовременный графический дизайн, а также новую английскую озвучку, созданную Eastasiasoft.

-2
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
StarfieJId

Китайская игра, а русского нет - непорядок, однако.

0
Нейтан Дрейк

На компхутрер год назад вышла.

-1