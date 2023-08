Азиатский кинематографический хоррор The Bridge Curse: Road to Salvation добрался до консолей Switch, PlayStation и Xbox ©

Независимый разработчик и издатель Eastasiasoft Limited в партнерстве с Softstar Entertainment Inc сегодня выпустили азиатский кинематографический хоррор The Bridge Curse: Road to Salvation на платформах Nintendo Switch, PlayStation и Xbox. Игра также доступна в виде физической версии для PlayStation 5 и Nintendo Switch.

The Bridge Curse: Road to Salvation — это психологический хоррор от первого лица, вдохновленный тайваньским игровым фильмом ужасов «Проклятие моста». В этой адаптации рассказывается о шести друзьях из университета, которые бросают вызов известной городской легенде и в конечном итоге пробуждают проклятие, которое никто из них не знает, как снять. Игроку предстоит по очереди взять на себя роль этих друзей и помочь им найти способ пережить ночь, когда их преследует мстительный призрак.

Игрокам придется действовать незаметно, чтобы избежать встречи с убийственным призраком, преследующим их по следу, пока им предстоит разгадать тайну проклятия и найти выход из кампуса. The Bridge Curse: Road to Salvation предлагает насыщенное действие, элементы головоломки, захватывающие исследования, повествование кинематографического качества и ультрасовременный графический дизайн, а также новую английскую озвучку, созданную Eastasiasoft.