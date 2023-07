Хоррора от первого лица The Bridge Curse: Road to Salvation доберётся до консолей в августе ©

Издательство eastasiasoft выпустит разработанную Softstar Entertainment игру ужасов от первого лица The Bridge Curse: Road to Salvation для PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One и Xbox Series X|S в августе 2023 года, сообщила компания.

The Bridge Curse: Road to Salvation впервые вышла для ПК в Steam 24 августа 2022 года.

The Bridge Curse: Road to Salvation позиционируется как кинематографический хоррор на выживание от первого лица. Сеттинг основан на реальной городской легенде. Вы будете исследовать события, связанные с одним из самых известных сверхъестественных происшествий на Тайване. Шесть студентов колледжа Университета Тунху бросают вызов городской легенде о призраке женщины. Они не знали, что эти истории были правдой, и пробудили проклятие, которое никто не знает, как снять.

Действие происходит в современном тайваньском университете. Игрокам придется действовать скрытно, чтобы не попасться убийственному призраку. По пути вы встретите множество уникальных персонажей. Каждый из них может помочь или помешать вашему прогрессу. Все это время вы пытаетесь собрать воедино тайну проклятия и найти выход из кампуса. The Bridge Curse: Road to Salvation предлагает напряженные действия, элементы головоломки и захватывающее исследование.

На консолях качественное визуальное оформление будет сопровождаться новой английской озвучкой производства eastasiasoft. Это в дополнение к высоко оцененному атмосферному саундтреку, представленному в игре.