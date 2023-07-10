Психологический хоррор на выживание The Bridge Curse: Road to Salvation выйдет на физическом носителе для PS5 и Switch ©

Независимый разработчик и издатель Eastasiasoft Limited объявил сегодня о том, что азиатская кинематографическая игра ужасов The Bridge Curse: Road to Salvation выйдет на физических носителях для PlayStation 5 и Nintendo Switch. Предварительные заказы будут открыты позже на этой неделе в четверг, 13 июля.

Цифровые версии The Bridge Curse: Road to Salvation будут доступны на платформах Nintendo Switch, PlayStation и Xbox, а физические ограниченные издания — эксклюзивно для PS5 и Switch. Они будут включать в себя игру, руководство, компакт-диск с саундтреком, артбук и номерной сертификат в коллекционной коробке. Стандартные копии также будут доступны для предварительного заказа.

В ознаменование этого анонса был выпущен новый геймплейный трейлер.

The Bridge Curse: Road to Salvation — это психологический хоррор от первого лица, вдохновленный тайваньским фильмом ужасов «Проклятие моста». Эта адаптация вращается вокруг шести университетских друзей, которые бросают вызов известной городской легенде и в конечном итоге пробуждают проклятие, которое никто из них не знает, как разрушить. Игрок должен по очереди взять на себя роль этих друзей и помочь им найти способ пережить ночь, когда их преследует мстительный призрак.

Игрокам нужно будет действовать скрытно, чтобы ускользнуть от злобного призрака, который идет по их следу, пока они собирают воедино тайну проклятия и находят выход за пределы кампуса. The Bridge Curse: Road to Salvation предлагает напряженные действия, элементы головоломки, захватывающее исследование, повествование кинематографического качества и передовой графический дизайн, дополненный новой английской озвучкой, созданной Eastasiasoft.