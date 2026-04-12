Разработчик потратил 10 лет на создание ролевой игры Bridgebourn с иллюзией 3D мира

В сети привлекает внимание проект Bridgebourn от 1 независимого автора Сиаваша Ранджбара, работающего под псевдонимом Bamboo Bandit. Создатель трудится над экшен ролевой игрой уже 10 лет, начав процесс в 2016 году. Ключевая особенность проекта заключается в визуальном обмане. Мир кажется полноценным 3D пространством, но технически является 2D игрой.

Ощущение объема получается за счет сочетания 3 техник. Камера переключается между 2 режимами, ортографическим и перспективным, в зависимости от сцены. Глубина имитируется с помощью параллакса и деформированных спрайтов, а все окружение нарисовано вручную в акварельном стиле.

По сюжету Bridgebourn охотник за сокровищами получает проклятие в 1 из походов. Герой отправляется в таинственные земли Фейдлендс, чтобы найти способ снять заклятие. Пользователям предстоит изучать локации, комбинировать заклинания и сражаться в подземельях. В игре присутствует кооператив, рассчитанный на совместное прохождение до 4 человек. В магазине Steam уже доступна бесплатная демоверсия продукта, но точная дата релиза финальной версии пока держится в секрете.