"Да, мы делаем месиво для мальчишек!": авторы Brigador объяснили, почему гордятся сложностью своих игр

Сейчас многие студии пытаются максимально сгладить углы, чтобы их проекты нравились абсолютно всем, создатели брутального инди-хита Brigador придерживаются совершенно иной философии. В недавнем интервью братья Джек и Хью Монахан из студии Stellar Jockeys, работающие сейчас над сиквелом Brigador Killers, откровенно обсудили, почему они сознательно сохраняют высокий порог вхождения и не боятся отпугнуть казалов.

Оригинальная Brigador — это хардкорный тактический симулятор мехов в изометрии, который на старте столкнулся с финансовыми трудностями из-за своей сложности, но со временем обрел статус признанной культовой классики. В преддверии выпуска сиквела создатели заявляют, что не собираются изменять себе и разжевывать механики в угоду масс-маркету. Ведущий художник студии Джек Монахан привел в пример недавнюю комичную ситуацию со стримом популярной витуберши, которая решила ознакомиться с Brigador Killers.

Игра оказалась совершенно не в её стиле. Она очень вежливо признала это на трансляции, когда зрители засыпали её вопросами. И в какой-то момент просто не выдержала и крикнула в чат: 'Да плевать мне на ваших мехов! Мне интересны живые пилоты и инженеры! Дайте мне нормальных персонажей, а эти железки — просто месиво для мальчишек (boy slop)!' .

рассказал Монахан.

Разработчик признает, что девушка абсолютно права.

Я думаю, да, мы действительно делаем 'месиво для мальчишек', но в этом нет ничего плохого. Во-первых, кто-то должен делать и такие нишевые вещи. А во-вторых, для нашей студии это показатель того, что мы готовы глубоко копаться в сложностях и оставаться верными своему курсу.

По его мнению, огромная ирония индустрии заключается в том, что когда разработчик пытается «угодить толпе» и дать им «то, что они хотят», он неминуемо терпит неудачу.

Это странная инверсия. Ты начинаешь держать кривое зеркало перед собой: мол, 'мне кажется, вы все идиоты, поэтому я дам вам то, что нужно идиотам'. Так игры лишаются искренней страсти и выходят стерильными.

— объяснил разработчик.

Его брат, геймдизайнер Хью Монахан, поддержал эту концепцию. В своей философии создания уровней он руководствуется подходом, который однажды озвучил создатель оригинального Fallout Тим Кейн: к играм применяются своего рода «минимальные спецификации игрока» — какой базовый багаж знаний нужен человеку, чтобы он вообще мог переварить заложенную механику.

Посмотрите на Dark Souls. Если бы это была более легкая игра, вокруг неё никогда бы не сплотилось такое страстное и огромное комьюнити. Если игра воздвигает высокий барьер для входа — да, многие отсеются и не перелезут. Но те, кто всё же захочет приложить усилия, автоматически попадут в ваше элитное комьюнити.

Хью уверен, что этот дизайнерский вызов дарит игрокам сильное чувство идентичности и достижения, чего никогда не добиться в современных казуальных «коридорах». Испытать себя на прочность в роли пилота меха или пешего солдата с дробовиком фанаты брутальной тактики могут уже сейчас: демоверсия Brigador Killers доступна в Steam.