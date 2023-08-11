Квест от первого лица о жизни советской семьи Bright Lights of Svetlov добрался до консолей ©

Выпущенная прямо сейчас на Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Switch, спустя почти два года после запуска на ПК, Bright Lights of Svetlov ставит вас на место обычного советского гражданина, который ведет свой обычный день. Вы постепенно познакомитесь с семьей главного героя, и особенно поймете, с какими трудностями столкнется любая семья в этой деревне.

Первоначально ограничивая вас своим домом, достаточно скоро исследование распространится на более широкий мир. На самом деле, вся игра имеет ужасно жуткое ощущение. На протяжении прохождения Bright Lights of Svetlov ваша жизнь будет превращаться из однообразия в ужас, поскольку вы проходите через самые суровые советские испытания.

Середина 1980-х. Небольшой промышленный городок где-то в Советском Союзе. Панельные дома, обычная однообразная работа, скучная бытовая деятельность. Взгляните на жизнь самой обычной семьи, и станьте свидетелем трудностей, с которыми она столкнется.

Особенности: