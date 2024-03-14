Автор легендарной RuneScape представил свою новую игру Brighter Shores, над которой он работал более 10 лет

Знаменитая многопользовательская ролевая онлайн-игра RuneScape вышла в свет еще в далеком 2002 году. За более чем два десятилетия проект пережил множество испытаний и внутренних перестановок, но по-прежнему остается актуальным у игроков благодаря множеству простых и привлекательных механик. Главный дизайнер культовой ММО, Эндрю Гоуэр, попытается повторить этот успех в своем новом проекте под названием Brighter Shores. Это также игра в жанре MMORPG, над созданием которой ушло более 10 лет усилий целой команды разработчиков.

Анонсирующий трейлер Brighter Shores вы можете увидеть выше. Создатели обещают нам "расслабляющий" отдых от рутины реальной жизни, позволяя погрузиться в уникальный фэнтезийный мир. Игроки примут на себя роль городских стражников, задачи которых не ограничиваются охраной заключенных или склада в порту. Заботы игроков быстро выйдут за пределы городских заданий, где их будет ждать противостояние с могущественной угрозой для всего мира.

Как отмечается, разработка Brighter Shores началась примерно в 2014 году. Студии Fen Research понадобилось более 10 лет, чтобы полностью реализовать новый фэнтезийный мир с уникальными правилами и заданиями для игроков.

Новинка обещает выйти в релиз на ПК уже в этом году.