В новой ММО от создателей RuneScape будут использовать нестандартный метод борьбы с ботоводами

Студия Fen Research во главе которой находятся создатели легендарной RuneScape недавно представила своё видение ММО в игре под названием Brighter Shores. Проект очевидно пытается переосмыслить элементы знаменитой игры, где разработчики стремятся избежать главных недостатков. Одним из улучшенных элементов Brighter Shores по сравнению с RuneScape станет весьма необычный способ борьбы с ботоводами.
Геймдизайнер проекта Эндрю Гоуэр признался, что на сегодняшний день невозможно искоренить проблему ботов в ММО. Команда разработчиков осознавала это во время создания Brighter Shores, поэтому реализовала подход, который позволит свести их негативное влияние к минимуму. Для этого специалистам в Fen Research потребовалось спроектировать уникальную модель экономики игры, которая способна пережить наводнение ботоводов.
Кроме этого, в игре есть механики, которые заменяют ботов. По словам Гоуэра, один из способов, с помощью которого Brighter Shores пытается свести к минимуму ботоводство, заключается в функции, которая позволяет дать задания игровому персонажу. Даже когда игрок выходит из сессии, его герой продолжает выполнять работу.
"Вам не придётся тратить часы и часы, чтобы поднять свой уровень. Вместо этого вы можете настроить своего персонажа так, чтобы он продолжал заниматься гриндом, пока вы отсутствуете. Вы можете заниматься боем, в то время как каждый вечер ваш персонаж будет заниматься рыбалкой, или наоборот", — заявил Эндрю Гоуэр, директор Brighter Shores.
Таким решением авторы проекта надеются дать игрокам возможность отказаться от любых нечестных махинаций. В игре будут законные способы, доступные всем, как избежать рутинных задач и оптимизировать общую прогрессию под свой стиль.
Судя по прочитанному тексту Fen Research не поняли, что основная причина существования ботов в мморпг это RMT, а не прокачка какого то там персонажа до условного "80 уровня эльфа". Да, в каком то смысле прокачка тоже способ нелегально заработать, но не основная.
Если вам так хочется убрать ботов из игры, то вы потеряете треть онлайна, уберёте возможность нелегально зарабатывать на проекте, игра станет лучше как игра и хуже как бизнес проект.
Забавно, но суть проблемы в гринде как таковом. Если у тебя есть гринд как повторяющийся алгоритм, то можно легко написать бота который гриндит. Если результат гринда торгуется между игроками так или иначе, или трансформируется в иную ценность, то возникает RMT.
Фактический что бы решить проблему ботов на корню, мморпг нужно избавить от гринда, это требует переосмысления жанра в целом.
А Fen Research по сути предлагает решение EVE Online, когда персонаж качает свои скилы пока ты не играешь в игру, просто в немного расширенном формате - могу попросить копать руду... советую им почитать мат. часть финансовой аналитики мира евы, у них чудовищное обесценивание игровой валюты которое никак не лечится.
Так а что мне мешает таким образом завести 10 чаров?
Всегда забавно наблюдать как игроделы донатных помоек борятся с ботами от которых зависят. Так как никакие маркетологи сами по себе без красивых цифр онлайна не привлекают так потенциальных новых игроков.
Как то не совсем очевидно. Идёт утверждение что цифры онлайна рисованы за счёт ботов, потом идёт утверждение что именно они привлекают потенциально новых игроков. Но как же мы посчитали потенциально новых игроков, если цифры онлайна состоят из ботов. Может быть это как ммм ? боты привлекают ботов ?
В мморпг старого формата новые игроки не привлекаются, игры отожрали свою фан базу которая +/- стабильна по количеству годами. Нужно менять жанр капитально, а переманить фанатиков в новый проект почти невозможно.
Можно назвать сессионно-сервисный хлам мморпг, похайпить его, но жанр это не спасает (