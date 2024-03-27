В новой ММО от создателей RuneScape будут использовать нестандартный метод борьбы с ботоводами

Отправляйтесь в путешествие по волшебному миру игры Brighter Shores, созданной дизайнером Эндрю Гауэром (автор RuneScape). Это новое приключение приглашает вас исследовать таинственную страну, полную магии и секретов, где за каждым поворотом вас ждут удивительные открытия и бесчисленные возможности для самореализации.

Ваше приключение начинается с роли новобранца городской стражи Хоуппорта, где вы стремитесь заработать себе имя и репутацию. Но вскоре оказывается, что эта задача гораздо сложнее, чем вы ожидали. Таинственный шторм, бушующий над гаванью, и беспорядки, устроенные местными гоблинами, бросают вызов вашим навыкам и решимости. Вам предстоит разгадать загадки, скрывающиеся за этими странными событиями, и восстановить порядок в городе.

По мере того, как вы будете исследовать мир Brighter Shores, вы откроете для себя могущественные источники магии, которые позволят вам стать одним из легендарных классов древности. Станьте грозным Криорыцарем, непоколебимым Стражем, или могучим Магом-Молотом. Каждый класс обладает уникальными способностями и стилем игры, позволяя вам найти свой собственный путь в этом магическом мире.

И эти новообретённые силы вам очень пригодятся, ведь в глубинах близлежащего Леса Надежды назревает угроза. Нечто тёмное и разрушительное пробуждается в самых отдалённых уголках чащи, и только вы, обладая мощью своих легендарных способностей, сможете встать на его пути и защитить мир от надвигающейся опасности.