В раннем доступе вышла Brighter Shores, новая MMORPG от создателей RuneScape

После 10 лет работы над игрой отцы культовой RuneScape представили миру свое последнее творение. Brighter Shores - изометрическая MMORPG, которая сегодня (то есть 6 ноября) вышла в ранний доступ в Steam. В игре используется модель free-to-play. Пока что Brighter Shores предлагает только англоязычную версию.

Игра переносит вас в фэнтезийную страну, наполненную магией. Вы начинаете новобранцем городской стражи Хоуппорта, но по мере развития сюжета действие перенесет вас за городские стены, где вы обнаружите зачарованные камни и сможете выбрать один из трех классов - рыцаря, защитника или мага. Исследуйте мир, сражайтесь, выполняйте различные задания и прокачивайте персонажа не только с помощью навыков, необходимых на поле боя, но и с помощью определенных профессий.

Стоит отметить, что, по словам разработчиков, Brighter Shores была спроектирована таким образом, чтобы максимально ограничить гриндинг. Несмотря на то, что игра доступна бесплатно, игрокам, рассчитывающим на дополнительный контент, придется приобрести премиум-пропуск, в рамках которого они получат, в частности, доступ к новым зонам или краскам для брони.

Brighter Shores была на слуху у многих геймеров задолго до своего дебюта в ранний доступ. Поэтому очевидно, что когда игра стала доступной, она привлекла не менее впечатляющее количество людей. На момент написания этой новости в MMORPG играли 19 825 игроков (по данным SteamDB). Однако стоит ожидать, что эта цифра будет расти с каждым часом.

Однако игра была принята неоднозначно. На данный момент Brighter Shores получила 778 отзывов в Steam, 65% из которых - положительные.

Среди комментариев нет недостатка в сравнениях с вышеупомянутой RuneScape. Игроки сообщают, что чувствуют сильное вдохновение от культовой игры, причем не только в плане графики. По словам игроков, игра, как и предыдущие работы разработчиков, повышает любопытство к исследованию мира, а система прогрессии близка к RS. Кроме того, в игре присутствует типичный для разработчиков юмор.

Критика же в основном касается сброса прогресса при переходе к следующему эпизоду, немногочисленных возможностей взаимодействия с другими игроками и скудной боевой системы. Кроме того, многим не понравился интерфейс, который, по их мнению, "недостаточно интуитивен" и "загроможден" ненужными иконками.