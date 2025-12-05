Пиратская романтика встречает эльдрический ужас в выживалке Brightfall

Студия Dark Point Games представила Brightfall — новую кооперативную выживалку, которая сочетает исследование, строительство и динамическую магию в мрачном, эльдрическом мире. Анонс и трейлер игры были показаны на шоу PC Gaming Show: Most Wanted, погружая игроков в атмосферу, где пиратская романтика встречается с леденящим душу ужасом.

Игрокам предстоит вместе с друзьями исследовать тёмные уголки мира, пробуждать свет и бороться с тьмой. Чем ярче, тем безопаснее: свет становится ключевым элементом выживания. В Brightfall привычные элементы жанра — сбор ресурсов, строительство домов и создание инструментов — переплетаются с уникальной механикой магического преобразования мира. Игроки могут изменять реальность, открывая скрытые подземелья, руины и новые опасности.

Однако мрак не дремлет. Погружение в тьму несёт последствия: персонажи могут мутировать под влиянием монстров, превращаясь во что-то новое и зловещее. Ландшафт мира нестабилен и изменчив, словно живой, преследующий свои собственные цели, что делает каждое приключение непредсказуемым и опасным.

Трейлер игры, озвученный голосом, напоминающим пирата из «Острова сокровищ Маппетов», подчеркивает баланс между юмором, пиратской романтикой и ужасающей атмосферой. Игроки уже могут добавить Brightfall в список желаемого на Steam и следить за новостями перед выходом игры.