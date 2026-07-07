Представлен новый геймплейный трейлер мрачного кооперативного симулятора выживания Brightfall

Разработчики официально опубликовали свежий игровой ролик своего грядущего проекта, посвященного борьбе за выживание в условиях смертоносной ночи. Видеоролик демонстрирует мрачную атмосферу грядущего симулятора, игровой процесс которого полностью завязан на исследовании опасных территорий. Основной акцент в представленном видео сделан на демонстрацию игровых механик, завязанных на использовании различных источников освещения в качестве главного средства защиты от монстров.

Согласно официальному описанию проекта, местом действия станет таинственный кельтский остров, который постоянно меняется на геологическом уровне по мере продвижения вперед. Окружающий мир будет подбрасывать все более суровые и сложные испытания по мере того, как команда будет развивать свои навыки. Игровой процесс заставит участников постоянно собирать ресурсы, заниматься ремеслом и создавать уникальное оружие света для уничтожения порождений тьмы.

Главной угрозой во время ночных вылазок станет само воплощение первозданной тьмы, которое ведет непрекращающуюся охоту на всех живых существ. В трейлере авторы подчеркивают, что гибель в этом мире не является концом пути, а лишь знаменует собой начало нового цикла выживания. Чтобы успешно справляться с чудовищами, придется регулярно зажигать защитные фонари и координировать свои действия с напарниками, стараясь вернуть павших товарищей обратно в строй.

В настоящий момент разработчики активно призывают всех заинтересованных добавлять проект в списки желаемого в цифровом магазине Steam. Точная дата полноценного релиза игры пока не раскрывается. Проект создается с расчетом на совместное прохождение в группе друзей, где каждому участнику придется балансировать на грани света и нарастающей тени.