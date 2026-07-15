Китайская анимационная студия создает любопытный ролевой экшен BRINGER с уникальной графикой и сеттингом

На выставке Bilibili World 2026 разработчики из китайской студии YHKT Entertainment (Yihua Kaitian) представили играбельную демоверсию своего дебютного игрового проекта — экшен-RPG под названием BRINGER. За разработку отвечает молодая команда, однако за её плечами выпуск сразу нескольких популярных анимационных работ в числе которых и сериал "Клетка духа: Воплощение". Судя по всему аниматоры решили перенести свой опыт из аниме и кинематографа в игровую индустрию.

Главной отличительной чертой BRINGER стал визуальный стиль и режиссура. Отходя от популярных нынче стандартных «анимешных» сел-шейдинг рендеров, авторы выбрали более реалистичную и детализированную 3D-графику. Визуал перекликается со стилистикой многих современных корейских игр, но сохраняет выразительные аниме-пропорции. Подобный подход отлично гармонирует с мрачным и глубоким научно-фантастическим лором, а сам проект ориентирован на более взрослую аудиторию.

Журналисты, ознакомившиеся со стендом игры, в первую очередь отмечают феноменальное качество сюжетных кат-сцен. Опыт студии в производстве аниме здесь раскрывается на полную. Работа с камерой, ракурсы, освещение и музыкальное сопровождение с вокальными вставками во время ключевых моментов босс-файтов находятся на уровне высокобюджетных ААА-игр и даже граничит с постановкой в фильмах.

В плане игрового процесса BRINGER использует популярную формулу ураганных экшен-RPG со сменой героев на лету. В бою игрок может быстро переключаться между бойцами, у каждого из которых есть свои базовые атаки, уклонения, навыки и ультимативные способности. Так, например, главный герой специализируется на скоростных комбо, расходуя накопленные очки действий для проведения сокрушительных атак, в то время как другая героиня, вооруженная гигантским молотом, ориентируется на идеальные тайминги, чтобы ловить удары противника в парирование и проводить мощные контрудары.

Впрочем, журналисты отмечают, что именно геймплей пока является наиболее слабой стороной проекта и требует тщательной полировки. Показанная система не привносит в жанр ничего принципиально нового, а баланс противников всё ещё оставляет желать лучшего.

Как сообщается, BRINGER собираются выпустить на ПК, консолях и мобильных устройствах. Уже во второй половине текущего года YHKT Entertainment готовится запустить масштабное бета-тестирование, а сама игра сейчас активно переводится на другие языки для полноценного глобального релиза. Вполне может быть, что этот проект получит даже локализацию на русский язык.