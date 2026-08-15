Студия YHKT Entertainment привезет экшен-RPG Bringer на Gamescom 2026 и раскрыла детали геймплея на Unreal Engine 5

Студия YHKT Entertainment объявила о скором публичном дебюте своей фэнтезийной экшен-RPG под названием Bringer. Посетители выставки Gamescom 2026 смогут впервые лично опробовать проект в зале 10.1 на стенде E053. Разработчики подтвердили, что игра создается на движке Unreal Engine 5 и выйдет на ПК, консолях PlayStation 5, а также на смартфонах под управлением iOS и Android.

По заверениям авторов, проект делает ставку на масштабное сюжетное приключение с глубокой кинематографичной подачей. Технические возможности Unreal Engine 5 используются для бесшовного объединения диалогов, исследования мира и боевых сцен, избавляя игроков от необходимости постоянно наблюдать пререндеренные ролики. Главный герой в статусе таинственного странника оказывается втянут в противостояние цивилизаций в мире Thalassa, где люди ведут многолетнюю войну и сосуществуют с гигантскими зверями Arkiloth.

Ключевым элементом геймплея выступает динамичная боевая система с видом от 3 лица. Игроки могут на лету переключаться между членами боевого отряда, комбинируя различные типы оружия и специальные модули. Тактическая глубина сражений строится на механике парирования вражеских атак, быстрых уклонениях, стихийных комбинациях и зрелищных добивающих ударах, которые наносят повышенный урон по боссам и крупным противникам.

Арсенал доступного вооружения отличается разнообразием и сочетает фэнтези с элементами научной фантастики. В демонстрационных материалах персонажи орудуют не только легкими парными клинками и массивными двуручными мечами, но и применяют скорострельные пушки, а также тяжелую энергетическую артиллерию для поражения врагов на дистанции.

Исследование мира тесно связано с механикой быстрого перемещения и воздушными битвами. Персонажи способны стремительно скользить по песчаным просторам, сражаться с бандами разбойников Sea Reavers и летать верхом на крылатых созданиях прямо во время масштабных сражений. В игре также присутствуют пространственные порталы Gate of Two Worlds, открывающие доступ к новым неизведанным локациям.

Студия YHKT Entertainment, основанная в 2015 году и известная по анимационному хиту Ling Cage, впервые переносит свой опыт создания комплексной 3D-графики в интерактивный формат столь крупного масштаба. Решение выпустить столь требовательный проект на Unreal Engine 5 не только на мощных ПК и PlayStation 5, но и на мобильных платформах ставит перед авторами серьезные задачи по оптимизации, оценить решение которых публика сможет уже на предстоящей демонстрации в Кельне.