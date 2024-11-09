Broken Arrow готовится к открытой бете: разработчики полностью переработали мультиплеер и добавили кооперативные режимы

До открытой беты Broken Arrow осталось совсем немного — она стартует уже 12 ноября. А пока разработчики поделились новыми новостями и, надо сказать, изменений набралось немало.

Начнём с самого интересного — полностью переработанного режима «Военные цели». В прошлой бете игроки частенько отсиживались в обороне, чтобы под конец матча разом броситься на захват точек. Теперь такой номер не пройдёт — каждый матч поделили на три этапа по 15 минут, и в каждом нужно не только захватывать территорию, но и уничтожать вражеские отряды. К тому же очки в последней фазе считаются за троих, так что даже после неудачного старта ещё можно собраться и вырвать победу.

А вот с поиском напарников сейчас всё гораздо проще. Не хочется возиться с лобби? Можно быстренько запрыгнуть в случайную команду. Собрали неполный отряд? Не беда — матчмейкер сам подкинет недостающих бойцов. Да и друзей теперь легко пригласить прямо из Steam. Ну а чтобы матчи были более сбалансированными, добавили рейтинговую систему ELO — правда, сначала придётся пройти три калибровочных боя.

Любителям экспериментов точно понравятся кастомные матчи. Тут уже полная свобода действий — хоть впятером против одного сражайтесь, хоть мешайте в одной команде технику США и России. Идеально подходит для тренировок или небольших турниров. Единственное — на рейтинг такие игры не влияют, да и за честностью следит только организатор.

Не забыли и про совместную игру. Пока доступно два режима: классический Tower Defense, где нужно отбиваться от волн противника, и что-то похожее на «Штурм» из Battlefield с захватом секторов. А совсем скоро обещают добавить редактор сценариев — можно будет создавать собственные миссии и делиться ими через Мастерскую Steam.

За каждый бой теперь дают опыт — в стандартных матчах его вообще начисляют в двойном размере. Само собой, учитывается и результат (от плюс-минус 10% за скромную победу до 50% за разгром), и личный вклад в битву. Особо отличившихся награждают медалями — например, за лучшее соотношение убийств и смертей или победу над более сильным противником. Всю статистику и награды можно глянуть в профиле, кликнув по своему портрету справа вверху.

Ну и напоследок про боевые группы. Отныне пехота может запрыгнуть в любую технику или вертолёт, если там есть свободные места. Правда, при создании отряда некоторые ограничения всё же остались — например, бронетранспортёр ACV-30 доступен только вместе с морпехами. Зато появился небольшой запас по очкам — можно превысить лимит категории на 10%. Если уложились в эти рамки — значение станет оранжевым, если вышли за них — загорится красным, и группу не примут в бой. При этом общий лимит в 10000 очков никуда не делся, так что за перебор в одном месте придётся платить снижением в другом.