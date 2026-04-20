Broken Arrow меняет правила войны: масштабный тест с новым балансом и режимом Завоевания

Broken Arrow получила крупное тестовое обновление, которое затрагивает практически все ключевые системы — от экономики и пехоты до авиации и ПВО. Разработчики запустили открытую тестовую ветку, чтобы игроки могли оценить изменения и дать обратную связь перед финальной сборкой.

Главным изменением стал переработанный режим «Завоевание». Теперь контроль зон приносит очки по трём порогам — 500, 1000 и 1500, а каждая захваченная точка даёт стабильный доход. При этом убрана компенсация между фазами закупки, что делает матчи более прямолинейными и ускоряет темп игры.

Серьёзно пересмотрена экономика. Доход теперь нелинейно зависит от числа развернутых юнитов и ограничен потолком в 1500 очков. Это должно ускорить раннюю стадию боя, сделать более ценными лёгкие армии и авиацию, но при этом сохранить возможность для позднего усиления.

Обновление вводит и новые системные механики. Появилась защита от чрезмерного урона по одиночным целям, а транспорт пехоты теперь выполняет роль мобильного снабжения — пополняет боеприпасы и лечит бойцов. У наземных юнитов добавлены индивидуальные таймеры возрождения, а уничтожение транспорта сильнее влияет на мораль экипажа.

Разведка получила механику «Подкрадывание», повышающую скрытность за счёт скорости, хотя базовая незаметность снижена. Пехота стала более опасной, с увеличенным уроном и дальностью стрельбы, но теперь сильнее страдает от паники. Бронетехника, наоборот, получила усиление огневой мощи и сокращённое время прицеливания.

Артиллерия и поддержка стали медленнее и дороже, но получили чёткие роли. ПВО ослабили по дальности и урону, чтобы снизить мгновенное уничтожение авиации, а авиация в целом получила переработку перезарядки и снижение стоимости некоторых единиц.

Разработчики подчёркивают: это не финальный баланс, а эксперимент, который должен собрать максимум данных от игроков перед следующим этапом развития стратегии.