Broken Arrow получит DLC "Балтийский батальон" 30 марта

Разработчики игры Broken Arrow подтвердили дату выхода первого бесплатного DLC «Балтийский батальон». Новое дополнение станет доступно уже 30 марта в 13:00 по московскому времени.

В DLC появится новая специализация за США с войсками Литвы, Латвии и Эстонии, новая карта и сценарий с участием балтийских подразделений. Одновременно с выходом дополнения в игре будет внедрён балансный патч, призванный улучшить игровой процесс.

Создатели отмечают, что обратная связь игроков помогает делать игру лучше с каждым обновлением.