Broken Arrow расширила российскую фракцию - вышло DLC "Росгвардия"

Для Broken Arrow состоялся релиз крупного обновления 1.2.0, главным дополнением которого стала новая российская специализация «Росгвардия». DLC доступно за 699 рублей.

Специализация заметно расширяет состав российской армии: в неё вошли подразделения Росгвардии, БАРС, резервисты, спецназ «Альфа» и «Вымпел», пограничники и снайперы ФСБ. Всего дополнение добавляет 31 новый тип наземной и воздушной техники, а также 8 пехотных отрядов с 20 вариантами вооружения.

Среди новинок — Т-62, Т-72А, «Тигр», «Тайфун-К», «Уран-9», 2С43 «Мальва», ТОС-2 «Тосочка», С-400, «Панцирь-С1» и «Тор-М1-2У». Авиацию пополнили Ка-50, Ми-8АМТШ-ВН, МиГ-31К, Як-130 и беспилотник С-70 «Охотник».

Помимо новой специализации, обновление принесло две карты — Даугавпилс и Угольную гору, два отдельных сценария, новую армию ИИ для режима «Схватка» и уникальную тему ангара.

Также 1 сентября в 17:00 по МСК состоится шоу-матч между разработчиками и контент-мейкерами на официальном Twitch-канале Slitherine.