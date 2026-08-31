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Broken Arrow 19.06.2025
Стратегия, RTS, Тактика
8.2 296 оценок

Broken Arrow расширила российскую фракцию - вышло DLC "Росгвардия"

IKarasik IKarasik

Для Broken Arrow состоялся релиз крупного обновления 1.2.0, главным дополнением которого стала новая российская специализация «Росгвардия». DLC доступно за 699 рублей.

Специализация заметно расширяет состав российской армии: в неё вошли подразделения Росгвардии, БАРС, резервисты, спецназ «Альфа» и «Вымпел», пограничники и снайперы ФСБ. Всего дополнение добавляет 31 новый тип наземной и воздушной техники, а также 8 пехотных отрядов с 20 вариантами вооружения.

Среди новинок — Т-62, Т-72А, «Тигр», «Тайфун-К», «Уран-9», 2С43 «Мальва», ТОС-2 «Тосочка», С-400, «Панцирь-С1» и «Тор-М1-2У». Авиацию пополнили Ка-50, Ми-8АМТШ-ВН, МиГ-31К, Як-130 и беспилотник С-70 «Охотник».

Помимо новой специализации, обновление принесло две карты — Даугавпилс и Угольную гору, два отдельных сценария, новую армию ИИ для режима «Схватка» и уникальную тему ангара.

Также 1 сентября в 17:00 по МСК состоится шоу-матч между разработчиками и контент-мейкерами на официальном Twitch-канале Slitherine.

Обновления 6
23
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
jax baron

КОРОЧЕ ПРО КЛОУНОВ И ГЭЭВ - мы поняли

6
ihni

уже ждем анлокера

3
Комментарий удален
OldSchoolGamer91

Росгвардия...те они будут боятся пластиковых стаканчиков?