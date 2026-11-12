Разработчики Broken Arrow объяснили удаление инструмента рисования угрозой запрета игры в Германии

На трансляции Slitherine Next в рамках берлинского мероприятия Dominion Days на фестивале Games Ground, креативный директор студии Steel Balalaika Феликс Абер раскрыл причину исчезновения тактического планировщика из ранней бета-версии Broken Arrow. Поводом для обсуждения стал слайд с планами развития стратегии на 2027 год, где в разделе улучшений качества жизни значился обновленный инструмент рисования.

Отвечая на вопрос ведущей о назначении этой механики, разработчик пояснил, что в командных боях 5 на 5 она позволяет союзникам заранее наметить маршрут и набросать план действий прямо поверх карты до начала схватки. Однако во время старого бета-тестирования студия предоставила участникам полную свободу творчества, и пользователи принялись изображать на экране абсолютно все, что хотели. Присутствовавший на сцене представитель издательства Slitherine охарактеризовал последствия того эксперимента как немного спорные и отметил, что именно этот случай убедил издателя и разработчиков действовать строже в плане модерации.

Феликс Абер дал понять, что при использовании инструмента свободного рисования часть аудитории переходила границы допустимого. По словам руководителя разработки, отказ от прежней версии планировщика стал вынужденной мерой ради сохранения доступа к европейскому рынку.

Пришлось убрать этот инструмент, потому что иначе последовала бы мгновенная блокировка, например, в Германии.

- Феликс Абер, креативный директор студии Steel Balalaika

В 2027 году студия Steel Balalaika намерена вернуть инструмент рисования в Broken Arrow в виде компромиссного решения, совмещающего удобство командной координации и защиту от злоупотреблений. В обновленной версии пользователи смогут скрывать рисунки конкретных союзников, если их пометки мешают или если нарушитель занимается вредительством и намеренно закрашивает всю карту, лишая остальных возможности чертить свои планы.

Доработанный планировщик войдет в масштабный пакет интерфейсных улучшений, который разработчики подготовили по итогам обращений сообщества. Помимо возвращения рисования, в 2027 году Broken Arrow получит более заметные маркеры обстрела союзной артиллерии для защиты от случайных залпов установок Буратино, визуальную проекцию положения самолетов на земле при их выделении, частичную выгрузку припасов по 1 тонне вместо полного сброса груза и настраиваемый интерфейс с масштабируемой или полностью отключаемой мини-картой.

Базовая версия Broken Arrow вышла в июне 2025 года, а ближайшие крупные обновления запланированы на декабрь 2026 года, когда игра получит одиночную кампанию War on Air с долгожданной системой сохранений, функцию повторов и тестирование сетевых изменений длительностью 2 недели. Переработанный инструмент рисования и остальные интерфейсные правки появятся в 2027 году параллельно с морским дополнением Navy DLC, европейской фракцией, стартующей с Германии и Нидерландов, а также расширением с армией Китая.