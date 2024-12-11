Разработчики Broken Arrow определились с датой выхода и поделились планами на будущее игры

Военная стратегия Broken Arrow уже успела наделать шума — в ноябрьской бете поучаствовало больше полумиллиона человек. А теперь разработчики наконец-то объявили дату выхода — июнь 2025 года.

Напомним, что в игре нас ждёт Третья мировая, где схлестнулись Россия и США. Причём все битвы развернутся на картах, срисованных с реальных мест в Восточной Европе и Прибалтике. При этом разработчики не стали гнаться за строгим реализмом — куда важнее, чтобы было по-настоящему зрелищно.

В нашем распоряжении окажется больше 300 видов военной техники, от существующих образцов до экспериментальных разработок. На поле боя можно будет творить настоящий хаос: вызывать тактические ядерные удары, забрасывать десант в тыл противника, отправлять спецназ на особые задания. А благодаря системе специализаций каждый сможет собрать армию под свой стиль игры. Кстати, недавно показали две новые ветки развития — американских десантников и российские береговые войска.

Сейчас команда вовсю работает над сюжетной кампанией и редактором миссий. А ещё обещают серьёзно подтянуть оптимизацию и защиту от читеров — как-никак игра планирует стать серьёзным игроком на киберспортивной сцене. Также разработчики намекают, что не собираются ограничиваться только США и Россией. Так что в будущем нас ждут новые театры военных действий и совершенно новые фракции, хотя подробности пока держат в секрете.