ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Broken Arrow 19.06.2025
Стратегия, RTS, Тактика
8.3 266 оценок

Разработчики Broken Arrow представили обширную дорожную карту развития игры до 2027 года

IKarasik IKarasik

Студия Steel Balalaika совместно с издателем Slitherine раскрыла долгосрочную дорожную карту Broken Arrow, обозначив ключевые обновления, которые ждут игру в ближайшие годы. План охватывает период до начала 2027-го и включает крупные технические улучшения, новые игровые механики, расширение контента и выпуск первого масштабного DLC.

Уже до конца 2025 года разработчики сосредоточатся на технических обновлениях и внедрении союзных ботов в режиме «Схватка». В 2026 году команда продолжит работу над сетевой архитектурой: часть внутриигровой логики будет перенесена на серверную сторону, что улучшит стабильность и снизит риск читерства. В этот же период появятся три новые специализации, история матчей, режим наблюдателя, повторы, дополнительные карты и кооперативное прохождение кампании.

К началу 2027 года игра получит крупное DLC с новой фракцией, картами и кампанией, а также расширенным тактическим функционалом. Помимо этого, разработчики планируют внедрить целый ряд улучшений качества жизни: переработанную миникарту, более удобные инструменты видимости, обновлённый экран победы, расширенные голосовые команды и оффлайн-лобби.

Команда подчеркивает, что развитие проекта — долгосрочный процесс, требующий времени и технических решений, но уверяет, что благодаря поддержке сообщества Broken Arrow продолжит активно расти и совершенствоваться.

10
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Eclair_93
внедрении союзных ботов в режиме «Схватка».

Круто, так ждал игру, но уже не надо, спасибо. Да и подозреваю из-за фразы "союзных" ботов у врага должен быть хотя бы один живой игрок, мне вот надо поставить на паузу когда душе угодно, а не отыгрывать 40 мин не отходя от компа, дауны тупые.

2
Даздрасен Дыклоп

Укро компанию собираютстья добавлять? Набутыливание проЫбалтийских тигров вместе с НАТО они же не зассали запилить)

Кей Овальд

Ненавижу игры-сервисы.