Разработчики Broken Arrow представили обширную дорожную карту развития игры до 2027 года

Студия Steel Balalaika совместно с издателем Slitherine раскрыла долгосрочную дорожную карту Broken Arrow, обозначив ключевые обновления, которые ждут игру в ближайшие годы. План охватывает период до начала 2027-го и включает крупные технические улучшения, новые игровые механики, расширение контента и выпуск первого масштабного DLC.

Уже до конца 2025 года разработчики сосредоточатся на технических обновлениях и внедрении союзных ботов в режиме «Схватка». В 2026 году команда продолжит работу над сетевой архитектурой: часть внутриигровой логики будет перенесена на серверную сторону, что улучшит стабильность и снизит риск читерства. В этот же период появятся три новые специализации, история матчей, режим наблюдателя, повторы, дополнительные карты и кооперативное прохождение кампании.

К началу 2027 года игра получит крупное DLC с новой фракцией, картами и кампанией, а также расширенным тактическим функционалом. Помимо этого, разработчики планируют внедрить целый ряд улучшений качества жизни: переработанную миникарту, более удобные инструменты видимости, обновлённый экран победы, расширенные голосовые команды и оффлайн-лобби.

Команда подчеркивает, что развитие проекта — долгосрочный процесс, требующий времени и технических решений, но уверяет, что благодаря поддержке сообщества Broken Arrow продолжит активно расти и совершенствоваться.