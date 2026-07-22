Росгвардия появится в Broken Arrow - разработчики анонсировали новую российскую специализацию

Студия Steel Balalaika и издатель Slitherine представили первое крупное дополнение для Broken Arrow в рамках июльского мероприятия Slitherine Next. Позже этим летом игра получит новую российскую специализацию «Росгвардия», которая расширит тактические возможности фракции РФ.

Новая специализация объединит элитную пехоту, резервные подразделения, бронетехнику, современную артиллерию и многоуровневые системы ПВО. В распоряжении игроков окажутся подразделения Росгвардии, БАРС, резервисты, спецназ «Альфа», «Вымпел», пограничники, снайперы ФСБ и другая техника поддержки.

Дополнение добавит 31 новый тип наземной и воздушной техники, 8 пехотных отрядов с 20 вариантами вооружения, а также широкий арсенал техники, включая Т-62, Т-72А, Тигр, Тайфун-К, Уран-9, артиллерийские системы 2С43 «Мальва», ТОС-2 «Тосочка», комплексы С-400, Панцирь-С1, Тор-М1-2У, а также авиацию — от Ка-50 и Ми-8АМТШ-ВН до МиГ-31К, Як-130 и беспилотника С-70 «Охотник».

Вместе с новой специализацией в игре появятся две карты — Даугавпилс и Угольная гора, два отдельных сценария, новая армия ИИ для режима схватки и уникальная тема ангара.

Кроме того, разработчики объявили о сотрудничестве с FACEIT. В ближайшее время авторы обещают раскрыть подробности первого официального турнира по Broken Arrow и планы по развитию соревновательной сцены игры.