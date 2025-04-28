Российская студия Steel Balalaika объявила дату выхода Broken Arrow и запустила предзаказы

Разработчики из российской студии Steel Balalaika официально сообщили, что их стратегическая игра Broken Arrow выйдет в Steam 19 июня 2025 года. Стоимость стандартного издания составит 2000 рублей.
Авторы проекта поблагодарили игроков за многолетнюю поддержку — от первых анонсов и стримов до участия в тестированиях и обсуждениях. Благодаря вовлеченности сообщества Broken Arrow стала одной из самых ожидаемых стратегий на платформе.
Одновременно с объявлением даты релиза разработчики открыли предзаказы на специальное издание — Broken Arrow: Vanguard Edition, которое можно приобрести за 2400 рублей. Оно включает в себя ряд бонусов:
- Ранний доступ к игре с 16 июня — за три дня до официального релиза;
- Цифровой саундтрек из 41 композиции от композитора Евгения Щукина;
- Набор цифровых обоев с изображением специализаций;
- Уникальные камуфляжи для техники — по одному для каждой специализации.
Steel Balalaika обещает насыщенные сражения, обширную кастомизацию армии и глубокую стратегическую составляющую. Broken Arrow уже сейчас занимает высокие позиции в списках самых желаемых игр в Steam.
Удачи им с таким ценником.
Обычное издание будет 2000, тут предзаказ за делюкс
Удачи без русской озвучки, русская студия называется...
А сколько должна стоить эта игра в 2025?
мммм.... это слив
Не знаю что тут все несут про ценник, вполне адекватный
Согласен, Лох не мамаонт ...
вроде были нормальные ребятки...в wargame (es..ab...rd) нагибали и пилили гайды...а ннеееет...бабки...начали наяривать французским "женькам"...те их поматросили и пслали...теперь новый английчахский хозяин...интересно где теперь ребятки с берегов Волги? чердаки бухареста и талина?
Ну все, на таких условиях мимо.
Проект оч большой, за такую цену
Удачи без русской озвучки! русская студия называется...