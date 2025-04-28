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Broken Arrow 19.06.2025
Стратегия, Тактика
8 88 оценок

Российская студия Steel Balalaika объявила дату выхода Broken Arrow и запустила предзаказы

IKarasik IKarasik

Разработчики из российской студии Steel Balalaika официально сообщили, что их стратегическая игра Broken Arrow выйдет в Steam 19 июня 2025 года. Стоимость стандартного издания составит 2000 рублей.

Авторы проекта поблагодарили игроков за многолетнюю поддержку — от первых анонсов и стримов до участия в тестированиях и обсуждениях. Благодаря вовлеченности сообщества Broken Arrow стала одной из самых ожидаемых стратегий на платформе.

Одновременно с объявлением даты релиза разработчики открыли предзаказы на специальное издание — Broken Arrow: Vanguard Edition, которое можно приобрести за 2400 рублей. Оно включает в себя ряд бонусов:

  • Ранний доступ к игре с 16 июня — за три дня до официального релиза;
  • Цифровой саундтрек из 41 композиции от композитора Евгения Щукина;
  • Набор цифровых обоев с изображением специализаций;
  • Уникальные камуфляжи для техники — по одному для каждой специализации.

Steel Balalaika обещает насыщенные сражения, обширную кастомизацию армии и глубокую стратегическую составляющую. Broken Arrow уже сейчас занимает высокие позиции в списках самых желаемых игр в Steam.

21
11
Broken Arrow
19.06.2025
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Удачи им с таким ценником.

13
Михаил Кошевой

Обычное издание будет 2000, тут предзаказ за делюкс

Vad Pvn

Удачи без русской озвучки, русская студия называется...

1
Nebuchadnezzar228

А сколько должна стоить эта игра в 2025?

Alex40001

мммм.... это слив

7
LikeableMyronius

Не знаю что тут все несут про ценник, вполне адекватный

7
M0208

Согласен, Лох не мамаонт ...

Сеньор Мартинез

вроде были нормальные ребятки...в wargame (es..ab...rd) нагибали и пилили гайды...а ннеееет...бабки...начали наяривать французским "женькам"...те их поматросили и пслали...теперь новый английчахский хозяин...интересно где теперь ребятки с берегов Волги? чердаки бухареста и талина?

6
SEAL-KillerXXL

Ну все, на таких условиях мимо.

4
stalout

Проект оч большой, за такую цену

3
Vad Pvn

Удачи без русской озвучки! русская студия называется...