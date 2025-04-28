Российская студия Steel Balalaika объявила дату выхода Broken Arrow и запустила предзаказы

Разработчики из российской студии Steel Balalaika официально сообщили, что их стратегическая игра Broken Arrow выйдет в Steam 19 июня 2025 года. Стоимость стандартного издания составит 2000 рублей.

Авторы проекта поблагодарили игроков за многолетнюю поддержку — от первых анонсов и стримов до участия в тестированиях и обсуждениях. Благодаря вовлеченности сообщества Broken Arrow стала одной из самых ожидаемых стратегий на платформе.

Одновременно с объявлением даты релиза разработчики открыли предзаказы на специальное издание — Broken Arrow: Vanguard Edition, которое можно приобрести за 2400 рублей. Оно включает в себя ряд бонусов:

Ранний доступ к игре с 16 июня — за три дня до официального релиза;

к игре с — за три дня до официального релиза; Цифровой саундтрек из 41 композиции от композитора Евгения Щукина;

из 41 композиции от композитора Евгения Щукина; Набор цифровых обоев с изображением специализаций;

с изображением специализаций; Уникальные камуфляжи для техники — по одному для каждой специализации.

Steel Balalaika обещает насыщенные сражения, обширную кастомизацию армии и глубокую стратегическую составляющую. Broken Arrow уже сейчас занимает высокие позиции в списках самых желаемых игр в Steam.