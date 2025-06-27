Российская тактическая стратегия Broken Arrow уже собрала свыше $11 млн в Steam: четверть продаж пришлась на Китай

Тактическая стратегия Broken Arrow от российской студии Steel Balalaika и издателя Slitherine стартовала более чем уверенно. По данным аналитического сервиса Gamalytic, за первые недели после релиза весной 2025 года игра заработала около $11,5 млн валовой выручки в Steam и разошлась тиражом 259 000 копий.
Наибольший спрос пришёлся на Китай: 27,4 % всех владельцев Broken Arrow зарегистрированы в Поднебесной. На втором месте — США (15,2 %), третью строчку занимают игроки из России (11 %).
Конкурирующий ресурс VG Insights оценивает результаты ещё выше: $12,2 млн и 306 000 проданных копий. Разница объясняется методиками расчётов и оцениваемым периодом. В любом случае речь идёт о серьёзном коммерческом успехе для нишевой RTS, которая вышла только на ПК.
Важно: оба сервиса приводят валовую выручку — без вычета комиссии Steam (30 %) и налогов. То есть чистая прибыль разработчиков заметно ниже.
Broken Arrow стала доступна 16 июня для покупателей Deluxe-издания, а полноценный релиз в Steam и VK Play состоялся 19 июня. Данных по VK Play нет, поэтому фактические продажи могут быть выше.
Благодаря удачному старту игра уже попала в топ-продаж стратегии 2025 года, а разработчики обещают крупные контентные обновления раз в квартал.
Многие из РФ купили в ВК. А там и процент разрабам больше уходит.
Сомневаюсь что кто то из наших реально сидит в вк. (ну, если нашу необъятную не населяют отбитые мазохисты, разумеется)
Серьёзно, это настолько неудобное и помоечное приложение, что там сидеть это себя не уважать.
пользуюсь VK Play уже несколько лет - работает пошустрее стима. Все те же сервисы доступны (облачные сохранения, достижения и прочее). В стиме перестал покупать после того, как они отказались принимать российские банковские карты.
И много игр в фсбплей ., в отличие от стима ?
Круто! Классная игра, запускал, советую.
Главная загадка, английская озвучка есть, а русской нет. Как? Разрабы точно русские? Игра точно Российская? Никакого хейта, саму игру ещё не пробовал, но озадачен знатно))
Оно и видно, что не пробовал. Там две озвучки — английская для НАТО, русская для ВС РФ.
Везде ролики с русской озвучкой, озвучивали в том числе блогеры. В тоже время альтернативно одаренные: "ААА русской озвучки нееет".
Почему все стратегии с плохой графикой, по умолчанию тактические?
Онлайн 38 тыс. Для варгейма это ОЧЕНЬ неплохо. Рад за ребят, они сейчас натурально озолотились.