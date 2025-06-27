Российская тактическая стратегия Broken Arrow уже собрала свыше $11 млн в Steam: четверть продаж пришлась на Китай

Тактическая стратегия Broken Arrow от российской студии Steel Balalaika и издателя Slitherine стартовала более чем уверенно. По данным аналитического сервиса Gamalytic, за первые недели после релиза весной 2025 года игра заработала около $11,5 млн валовой выручки в Steam и разошлась тиражом 259 000 копий.

Наибольший спрос пришёлся на Китай: 27,4 % всех владельцев Broken Arrow зарегистрированы в Поднебесной. На втором месте — США (15,2 %), третью строчку занимают игроки из России (11 %).

Конкурирующий ресурс VG Insights оценивает результаты ещё выше: $12,2 млн и 306 000 проданных копий. Разница объясняется методиками расчётов и оцениваемым периодом. В любом случае речь идёт о серьёзном коммерческом успехе для нишевой RTS, которая вышла только на ПК.

Важно: оба сервиса приводят валовую выручку — без вычета комиссии Steam (30 %) и налогов. То есть чистая прибыль разработчиков заметно ниже.

Broken Arrow стала доступна 16 июня для покупателей Deluxe-издания, а полноценный релиз в Steam и VK Play состоялся 19 июня. Данных по VK Play нет, поэтому фактические продажи могут быть выше.

Благодаря удачному старту игра уже попала в топ-продаж стратегии 2025 года, а разработчики обещают крупные контентные обновления раз в квартал.