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Broken Arrow 19.06.2025
Стратегия, RTS, Тактика
8.4 205 оценок

Сохранения в одиночной игре и улучшения античита: планы авторов Broken Arrow

Solstice Solstice

Разработчики внимательно изучают отзывы игроков

Российская студия Steel Balalaika рассказала, как планирует улучшать военную стратегию Broken Arrow. Авторы заявили, что тщательно следят за каждым отзывом фанатов. Например, команда в курсе запроса на сохранения в одиночной игре.

Разработчики варгейма анонсировали первый крупный патч, который выйдет уже 7 июля. В нем улучшат стабильность, устранят проблемы, связанные с потреблением памяти, улучшат античит и доработают функцию переподключения.

Для игроков, которые ищут матчи меньше, чем 5v5, добавят возможность выбирать между маленькими и большими размерами карт в кастомных матчах и схватках. Игра автоматически выберет размер карты, соответствующий количеству игроков + ИИ, но пользователи все равно смогут самостоятельно выбрать любой из размеров.

После выхода обновления 1.08 разработчики сосредоточатся на повышении стабильности и удобства игры. В приоритете — доработка серверного ПО, улучшение переподключения и защита мультиплеера от нечестной игры.

Планируется ввести систему наказаний за досрочные выходы: сначала тайм-аут, который будет увеличиваться при повторных нарушениях. Также появится функция «Сдаться» — для цивилизованного завершения матчей.

Авторы также в курсе, что сохранения в одиночной кампании — один из важнейших запросов от игроков. Разработчики отметили, что это непростая задача, но уже ищут решения, чтобы сделать одиночный режим удобнее.

В будущем Steel Balalaika обещает для Broken Arrow новые фракции, контент и дополнения. Стратегия вышла 19 июня в Steam и VK Play. С момента релиза авторы продали свыше 100 тыс. копий.

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