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Broken Arrow 19.06.2025
Стратегия, RTS, Тактика
8.2 137 оценок

Состоялся релиз военной тактической стратегии Broken Arrow: пиковый онлайн игры превысил 28 тысяч человек

AceTheKing AceTheKing

19 июня состоялся релиз военной тактической стратегии Broken Arrow от российской студии Steel Balalaika.

Broken Arrow - тактическая стратегия в реальном времени, посвящённая противостоянию США и России. Одиночная компания игры состоит из 19 сюжетных миссий, в игре представлено более 300 реалистичных военных подразделений и технологий, при этом каждая битва дает полное погружение в процесс и имеет бесконечное множество вариантов прохождения.

Игра хорошо стартовала в Steam: пиковый онлайн игры превысил 28 тысяч человек, а пользовательский рейтинг проекта составил 77% на основе более чем 4500 отзывов.

29
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Российская студия, а где русская озвучка? // Андрей Князев

7
Пользователь ВКонтакте

Какая еще озвучка ? они даже рус серверы сделали отдельно от остальных. и статистика там не сообщается никак и игроки // Илья Прохоров

0ncnjqybr

Есть там озвучка. Российские ВС говорят на русском, войска НАТО - на английском.

4
askazanov

А она точно от русских разрабов ??? - название студии на забугорном, даже озвучеи какого то фига нет русской!!! )))))

5
askazanov

*озвучки

Nebuchadnezzar228

Это действительно единственная претензия к разработке, твой уровень проблематики? У них игроки вываливаются из матчей, вот это беда (и не понять, РКН тому виной, провайдер перемудрил или что еще).

1
DenisKarabass Nebuchadnezzar228

та ему главное язык ))) это всё волнует расиянена))

4
0ncnjqybr

Онлайн 33 тыс. Уже больше, чем у дума. Безусловный успех. Поздравления разрабам.

3
bubenson

Немного отыграл, в целом, неплохо пока. Вариантов прохождения одной миссии много - это не совпали.