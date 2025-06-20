Состоялся релиз военной тактической стратегии Broken Arrow: пиковый онлайн игры превысил 28 тысяч человек

19 июня состоялся релиз военной тактической стратегии Broken Arrow от российской студии Steel Balalaika.

Broken Arrow - тактическая стратегия в реальном времени, посвящённая противостоянию США и России. Одиночная компания игры состоит из 19 сюжетных миссий, в игре представлено более 300 реалистичных военных подразделений и технологий, при этом каждая битва дает полное погружение в процесс и имеет бесконечное множество вариантов прохождения.

Игра хорошо стартовала в Steam: пиковый онлайн игры превысил 28 тысяч человек, а пользовательский рейтинг проекта составил 77% на основе более чем 4500 отзывов.