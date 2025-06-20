Состоялся релиз военной тактической стратегии Broken Arrow: пиковый онлайн игры превысил 28 тысяч человек

19 июня состоялся релиз военной тактической стратегии Broken Arrow от российской студии Steel Balalaika.
Broken Arrow - тактическая стратегия в реальном времени, посвящённая противостоянию США и России. Одиночная компания игры состоит из 19 сюжетных миссий, в игре представлено более 300 реалистичных военных подразделений и технологий, при этом каждая битва дает полное погружение в процесс и имеет бесконечное множество вариантов прохождения.
Игра хорошо стартовала в Steam: пиковый онлайн игры превысил 28 тысяч человек, а пользовательский рейтинг проекта составил 77% на основе более чем 4500 отзывов.
Российская студия, а где русская озвучка? // Андрей Князев
Какая еще озвучка ? они даже рус серверы сделали отдельно от остальных. и статистика там не сообщается никак и игроки // Илья Прохоров
Есть там озвучка. Российские ВС говорят на русском, войска НАТО - на английском.
А она точно от русских разрабов ??? - название студии на забугорном, даже озвучеи какого то фига нет русской!!! )))))
*озвучки
Это действительно единственная претензия к разработке, твой уровень проблематики? У них игроки вываливаются из матчей, вот это беда (и не понять, РКН тому виной, провайдер перемудрил или что еще).
та ему главное язык ))) это всё волнует расиянена))
Онлайн 33 тыс. Уже больше, чем у дума. Безусловный успех. Поздравления разрабам.
Немного отыграл, в целом, неплохо пока. Вариантов прохождения одной миссии много - это не совпали.