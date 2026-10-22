Создатели Broken Arrow объяснили отказ добавлять в игру окопы и установку мин

Авторы тактической стратегии в реальном времени Broken Arrow отказываются внедрять в игру часть наиболее востребованных сообществом элементов. Один из сооснователей студии Steel Balalaika Никита Хелетин объяснил, почему давние просьбы фанатов о добавлении полноценного рытья окопов и установки мин наталкиваются на категорический отказ со стороны разработчиков.

С момента демонстрации первых публичных сборок варгейма сообщество требовало расширить фортификационные возможности пехотных подразделений. Идея создания глубоко эшелонированной обороны с инженерными заграждениями регулярно поднималась на площадках в Discord и Steam. Несмотря на годы споров и постоянное давление со стороны игроков, создатели не стали перекраивать геймплей в угоду любителям глухой позиционной войны.

По нашему проекту есть очень много механик, которые люди просят уже очень-очень давно, и там, не знаю, окопы, мины. И у нас есть понимание того, что те или иные механики либо будут добавлены гораздо позже, либо не будут добавлены никогда. Потому что это не вписывается в целом в концепт той игры, которую мы делаем. То есть оно может существовать, но для этого игру надо прям сильно переделать.

- Никита Хелетин, сооснователь Steel Balalaika

По словам Хелетина, авторы масштабных проектов неизбежно сталкиваются с проблемой фильтрации фанатского фидбэка. Разработчикам необходимо жестко разделять объективно важные исправления и предложения, способные разрушить изначальный концепт. Сооснователь студии подчеркнул, что подобному чутью нигде не учат, а создателям стоит опираться на собственную насмотренность и верить в свое видение, а не идти на поводу у каждого комментария.

Появление механик рытья траншей и минирования территории нарушило бы динамику современных общевойсковых столкновений с участием бронетехники и авиации. Для внедрения этих систем команде пришлось бы с нуля переписывать логику искусственного интеллекта, баланс юнитов и систему обнаружения целей. Разработчики сочли такие переделки избыточными, сделав ставку на сохранение высокой мобильности боевых подразделений на карте.

Производство стратегии Broken Arrow стартовало еще в 2019 году, а полноценный коммерческий релиз состоялся в 2025 году при поддержке британского издательства Slitherine Software UK. Игра показала уверенные коммерческие результаты и сформировала стабильную аудиторию без необходимости масштабной переработки базовых тактических правил.