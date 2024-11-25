Создатели Broken Arrow завершили третье тестирование и готовят важный анонс на декабрь

Разработчики Broken Arrow завершили очередное открытое тестирование своей военной стратегии. В этот раз игроки смогли опробовать переработанный мультиплеер с новой системой подбора матчей и тремя специализациями для каждой фракции. Правда, начало теста выдалось не самым удачным — многие столкнулись с проблемами при подключении к серверам и частыми вылетами.
К счастью, создатели быстро разобрались с техническими неполадками, и большая часть теста прошла без серьёзных проблем. Да и сами игроки уже привыкли к подобным сложностям — всё-таки это уже третье тестирование Broken Arrow. До этого энтузиасты успели оценить сюжетную кампанию в закрытой бете и опробовать мультиплеер в первом ОБТ.
А вот 10 декабря нас ждёт какой-то важный анонс по игре. Однако пока разработчики хранят молчание о его содержании.
Ну и напоследок авторы игры попросили всех участников тестирования обязательно поделиться своими впечатлениями через специальную форму.
Как по мне лучшая игра в своём жанре, ну мультиплеер не для меня, мне больше нравится болванчиков убивать. Жду компанию и ботов мочить.
Смотрел стримы, выглядит красиво, но чёт слооожна, это не РТС, это скорее РПГ РТС, купить поставить спланировать...