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Broken Arrow 2025 г.
Стратегия, RTS, Тактика
7.8 63 оценки

Создатели Broken Arrow завершили третье тестирование и готовят важный анонс на декабрь

Lunersun
Новости

Разработчики Broken Arrow завершили очередное открытое тестирование своей военной стратегии. В этот раз игроки смогли опробовать переработанный мультиплеер с новой системой подбора матчей и тремя специализациями для каждой фракции. Правда, начало теста выдалось не самым удачным — многие столкнулись с проблемами при подключении к серверам и частыми вылетами.

К счастью, создатели быстро разобрались с техническими неполадками, и большая часть теста прошла без серьёзных проблем. Да и сами игроки уже привыкли к подобным сложностям — всё-таки это уже третье тестирование Broken Arrow. До этого энтузиасты успели оценить сюжетную кампанию в закрытой бете и опробовать мультиплеер в первом ОБТ.

А вот 10 декабря нас ждёт какой-то важный анонс по игре. Однако пока разработчики хранят молчание о его содержании.

Ну и напоследок авторы игры попросили всех участников тестирования обязательно поделиться своими впечатлениями через специальную форму.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
ЮрецОдесса

Как по мне лучшая игра в своём жанре, ну мультиплеер не для меня, мне больше нравится болванчиков убивать. Жду компанию и ботов мочить.

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TrimSeven

Смотрел стримы, выглядит красиво, но чёт слооожна, это не РТС, это скорее РПГ РТС, купить поставить спланировать...

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