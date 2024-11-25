Создатели Broken Arrow завершили третье тестирование и готовят важный анонс на декабрь

Разработчики Broken Arrow завершили очередное открытое тестирование своей военной стратегии. В этот раз игроки смогли опробовать переработанный мультиплеер с новой системой подбора матчей и тремя специализациями для каждой фракции. Правда, начало теста выдалось не самым удачным — многие столкнулись с проблемами при подключении к серверам и частыми вылетами.

К счастью, создатели быстро разобрались с техническими неполадками, и большая часть теста прошла без серьёзных проблем. Да и сами игроки уже привыкли к подобным сложностям — всё-таки это уже третье тестирование Broken Arrow. До этого энтузиасты успели оценить сюжетную кампанию в закрытой бете и опробовать мультиплеер в первом ОБТ.

А вот 10 декабря нас ждёт какой-то важный анонс по игре. Однако пока разработчики хранят молчание о его содержании.

Ну и напоследок авторы игры попросили всех участников тестирования обязательно поделиться своими впечатлениями через специальную форму.