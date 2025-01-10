Стратегия Broken Arrow от российских разработчиков укрепляет позиции среди самых желанных игр Steam

Тактическая RTS Broken Arrow от российского разработчика Steel Balalaika демонстрирует впечатляющие результаты в Steam. После открытого бета-тестирования игра попала в списки желаний около 800 000 пользователей, из которых 500 000 добавили её после теста.
Издатель Slitherine с гордостью отметил успех игры, подчеркнув её важность для компании. «Broken Arrow представляет собой беспрецедентную возможность для нашего роста», — заявил Марко А. Миноли, редакционный директор компании.
Игра занимает 31-е место в списке самых ожидаемых игр в Steam, соседствуя с ARC Raiders и Killing Floor 3. Лидерами же остаются Monster Hunter Wilds и Hollow Knight: Silksong.
Публичное тестирование, прошедшее в ноябре, собрало более 16 000 одновременных игроков, а общее число участников превысило полмиллиона. Ожидается, что релиз Broken Arrow, включающий как одиночную кампанию, так и сетевые сражения, состоится в июне 2025 года.
Нормально! А где русская озвучка игры?
Так она там есть, ещё и достаточно качественная и с такими личностями как Юрий профессионал...
работая с сша не делают русс озвучку
мне кажется жанр стратегий-это на любителя(для многих это сложно)
Не все из нас генералы, мясо
А ботинки выдадут
ага и шнурки нагладят
// Азамат Шехов
молодцы наши! кому всралась пукалка килинг флуур когда есть наша топ стратегия с крутой графикой
Отличная игра, рубились в нее с пацыками обт!
Очередная Ху й ня
Даже читать не буду, и так ясно.
Не 100, а 200 человек добавили?