Стратегия Broken Arrow от российских разработчиков укрепляет позиции среди самых желанных игр Steam

Тактическая RTS Broken Arrow от российского разработчика Steel Balalaika демонстрирует впечатляющие результаты в Steam. После открытого бета-тестирования игра попала в списки желаний около 800 000 пользователей, из которых 500 000 добавили её после теста.

Издатель Slitherine с гордостью отметил успех игры, подчеркнув её важность для компании. «Broken Arrow представляет собой беспрецедентную возможность для нашего роста», — заявил Марко А. Миноли, редакционный директор компании.

Игра занимает 31-е место в списке самых ожидаемых игр в Steam, соседствуя с ARC Raiders и Killing Floor 3. Лидерами же остаются Monster Hunter Wilds и Hollow Knight: Silksong.

Публичное тестирование, прошедшее в ноябре, собрало более 16 000 одновременных игроков, а общее число участников превысило полмиллиона. Ожидается, что релиз Broken Arrow, включающий как одиночную кампанию, так и сетевые сражения, состоится в июне 2025 года.