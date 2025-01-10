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Broken Arrow июнь 2025 г.
Стратегия, Тактика
7.9 66 оценок

Стратегия Broken Arrow от российских разработчиков укрепляет позиции среди самых желанных игр Steam

butcher69
Новости

Тактическая RTS Broken Arrow от российского разработчика Steel Balalaika демонстрирует впечатляющие результаты в Steam. После открытого бета-тестирования игра попала в списки желаний около 800 000 пользователей, из которых 500 000 добавили её после теста.

Издатель Slitherine с гордостью отметил успех игры, подчеркнув её важность для компании. «Broken Arrow представляет собой беспрецедентную возможность для нашего роста», — заявил Марко А. Миноли, редакционный директор компании.

Игра занимает 31-е место в списке самых ожидаемых игр в Steam, соседствуя с ARC Raiders и Killing Floor 3. Лидерами же остаются Monster Hunter Wilds и Hollow Knight: Silksong.

Публичное тестирование, прошедшее в ноябре, собрало более 16 000 одновременных игроков, а общее число участников превысило полмиллиона. Ожидается, что релиз Broken Arrow, включающий как одиночную кампанию, так и сетевые сражения, состоится в июне 2025 года.

23
13
Broken Arrow
июнь 2025 г.
Комментарии: 13
Ваш комментарий
FireLion1993

Нормально! А где русская озвучка игры?

3
butcher69
1
Чаечек Красавчик

Так она там есть, ещё и достаточно качественная и с такими личностями как Юрий профессионал...

2
CrummyLorcan

работая с сша не делают русс озвучку

0
sergeu78

мне кажется жанр стратегий-это на любителя(для многих это сложно)

2
JabJab

Не все из нас генералы, мясо

0
saa0891

А ботинки выдадут

1
martin32

ага и шнурки нагладят

0
Пользователь ВКонтакте

// Азамат Шехов

1
Альбиберчери

молодцы наши! кому всралась пукалка килинг флуур когда есть наша топ стратегия с крутой графикой

0
basket55

Отличная игра, рубились в нее с пацыками обт!

0
CrummyLorcan

Очередная Ху й ня

-2
IrateSavion

Даже читать не буду, и так ясно.
Не 100, а 200 человек добавили?

-8