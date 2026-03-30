Стратегия Broken Arrow получила бесплатное DLC "Балтийский батальон" с новыми юнитами и картой

IKarasik IKarasik

Для стратегии Broken Arrow вышло новое бесплатное дополнение «Балтийский батальон», которое добавляет в игру контент, связанный с вооружёнными силами стран Балтии. DLC уже доступно для скачивания в Steam и расширяет тактические возможности игры за счёт новых юнитов, карты и сценариев.

Главной особенностью дополнения стала специализация «Балтийский батальон», представляющая объединённые силы Литва, Латвия и Эстония. В составе DLC появились 23 новых пехотных подразделения, 25 наземных и воздушных боевых единиц, новый пресет армии ИИ для режима «Схватка», а также одиночный и кооперативный сценарий «Добро пожаловать в Кадагу». Игроки получат доступ к новой карте «Военная база Кадага», где можно опробовать новые войска.

Дополнение также расширяет оригинальный саундтрек игры на 12 новых композиций и добавляет элементы кастомизации профиля. В рамках обновления была улучшена оптимизация, уменьшен размер игры до 60 ГБ, добавлен режим для стримеров, функция экстренного десантирования, переработаны визуальные и звуковые эффекты, а также исправлены многочисленные ошибки и доработан баланс техники и вооружения.

В честь выхода DLC базовая версия Broken Arrow временно доступна со скидкой 15% в Steam до 6 апреля.

Ден

Вот такие войска? Всё по канону?

6
ThoughtfulGerardo

я ненавижу эту игру буквально за все....но самое тупо мелкие мелкие юниты ...из хорошей игры сделали гуано

Пользователь ВКонтакте

пополнение стим сломалось чо ли? Раньше пополнял, сейчас вообще пишет, что не СНГ акк, у Вас бока или у меня? // Black Adam