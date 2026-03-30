Стратегия Broken Arrow получила бесплатное DLC "Балтийский батальон" с новыми юнитами и картой

Для стратегии Broken Arrow вышло новое бесплатное дополнение «Балтийский батальон», которое добавляет в игру контент, связанный с вооружёнными силами стран Балтии. DLC уже доступно для скачивания в Steam и расширяет тактические возможности игры за счёт новых юнитов, карты и сценариев.

Главной особенностью дополнения стала специализация «Балтийский батальон», представляющая объединённые силы Литва, Латвия и Эстония. В составе DLC появились 23 новых пехотных подразделения, 25 наземных и воздушных боевых единиц, новый пресет армии ИИ для режима «Схватка», а также одиночный и кооперативный сценарий «Добро пожаловать в Кадагу». Игроки получат доступ к новой карте «Военная база Кадага», где можно опробовать новые войска.

Дополнение также расширяет оригинальный саундтрек игры на 12 новых композиций и добавляет элементы кастомизации профиля. В рамках обновления была улучшена оптимизация, уменьшен размер игры до 60 ГБ, добавлен режим для стримеров, функция экстренного десантирования, переработаны визуальные и звуковые эффекты, а также исправлены многочисленные ошибки и доработан баланс техники и вооружения.

В честь выхода DLC базовая версия Broken Arrow временно доступна со скидкой 15% в Steam до 6 апреля.