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Broken Arrow 19.06.2025
Стратегия, RTS, Тактика
8 104 оценки

Тактическая стратегия Broken Arrow от российских разработчиков вышла в ранний доступ для предзаказавших

IKarasik IKarasik

Тактическая стратегия Broken Arrow от российских разработчиков Steel Balalaika стала доступна в раннем доступе для игроков, оформивших предзаказ. За три дня до официального релиза поклонники жанра уже могут опробовать масштабные сражения с участием сухопутных, воздушных и морских войск.

Игрокам предстоит использовать разнообразную технику — от десантников и вертолетов до тяжелых танков, артиллерии и тактических ракетных ударов. Особое внимание уделено проработке тактики: можно проникать в тыл врага силами спецназа, срывать снабжение противника и обеспечивать лазерное наведение для авиации. Рельеф местности позволяет устраивать засады, проводить обходы и использовать стратегические преимущества каждой локации.

Бои разворачиваются на обширных картах, вдохновленных реальными местами: от промышленных портов до крупных городских центров, каждая из которых требует особого подхода к ведению боя.

42
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
jax baron

уже взломали - rune

10
sargonss

что там ломать? она без защиты, но игра по сути своей мультиплеер, не купив не поиграешь нормально

8
jax baron sargonss

не куплю, поиграю нормально

10
Misha Mi

Её еще дорабатывать и дорабатывать , а так может выйти вполне годной )

3
Комментарий удален