Тактическая стратегия Broken Arrow от российских разработчиков вышла в ранний доступ для предзаказавших

Тактическая стратегия Broken Arrow от российских разработчиков Steel Balalaika стала доступна в раннем доступе для игроков, оформивших предзаказ. За три дня до официального релиза поклонники жанра уже могут опробовать масштабные сражения с участием сухопутных, воздушных и морских войск.

Игрокам предстоит использовать разнообразную технику — от десантников и вертолетов до тяжелых танков, артиллерии и тактических ракетных ударов. Особое внимание уделено проработке тактики: можно проникать в тыл врага силами спецназа, срывать снабжение противника и обеспечивать лазерное наведение для авиации. Рельеф местности позволяет устраивать засады, проводить обходы и использовать стратегические преимущества каждой локации.

Бои разворачиваются на обширных картах, вдохновленных реальными местами: от промышленных портов до крупных городских центров, каждая из которых требует особого подхода к ведению боя.