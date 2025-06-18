В Broken Arrow нашли корабль "Древних Русов"

Разработчики из Steel Balalaika оставили забавную отсылку

Не успела Broken Arrow выйти, как геймеры сумели отыскать забавную отсылку. Оказывается, что в варгейме есть огромная российская лодка «Зубр», способная перевозить 500 человек личного состава. На корабле красуется надпись — «Древние Русы».

Увидеть эту лодку в сетевой игре нельзя, но в редакторе сценариев юнит доступен для полноценного использования. Корабль-амфибия многофункционален и способен перемещаться по воде и суше. Возможно, что это не только отсылка на популярный мем в интернете, но и на компьютерную игру «Древние Русы».

Российская Broken Arrow вышла 16 июня в раннем доступе, а 19 июня состоится официальный релиз. Купить варгейм можно на VK Play.