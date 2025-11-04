Военная стратегия в реальном времени Broken Arrow получила крупное обновление с античитом и зомби-режимом

Военная стратегия в реальном времени Broken Arrow, выпущенная в июне, переживает второе рождение благодаря крупному обновлению 1.0.11. Игра изначально пользовалась популярностью и собирала положительные отзывы в Steam, но вскоре разработчики столкнулись с наплывом читеров, что негативно повлияло на опыт игроков. Новый патч призван исправить ситуацию и вернуть доверие сообщества.

Главной особенностью обновления стала усиленная защита от читеров. Помимо собственной системы античитов, в игру добавлен Easy Anti-Cheat (EAC). Обе системы теперь работают параллельно, создавая надежный барьер для предотвращения мошенничества. При этом в одиночном режиме игроки могут отключать защиту, чтобы экспериментировать с модами и трейнерами без ограничений.

Патч также подарил фанатам Хэллоуина новый режим: зомби-аркаду, в которой можно сражаться с ордами живых мертвецов как в одиночку, так и в кооперативе. Идея возникла после того, как пользователи отметили популярность модифицированного сценария Zombie Defence Snow Castle.

Кроме того, обновление улучшает редактор миссий, вносит исправления ошибок и балансные правки геймплея. Разработчики надеются, что эти изменения вернут удовольствие от игры честным игрокам и сделают Broken Arrow ещё более привлекательной стратегией.