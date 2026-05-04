Анонсирована ролевая игра Broken Dagger в духе классической Daggerfall

Студия Electro Soul Games представила новую ролевую игру в жанре темного фэнтези под названием Broken Dagger. Проект создается с оглядкой на хиты прошлого, в первую очередь на Daggerfall. Разработчики обещают масштабный мир, где решения игрока будут иметь реальные последствия, а нелинейный дизайн позволит исследовать локации в любом удобном порядке.

Главным акцентом игры заявлена свобода действий. Любой квест в Broken Dagger можно будет пройти как минимум 4 разными способами. Геймерам предложат использовать скрытность, вступать в открытый бой, применять обман или договариваться. Игроки смогут свободно путешествовать по деревням, полям и мрачным подземельям, где их будут поджидать минотавры, демоны и другие монстры. Никакого правильного пути прохождения не предусмотрено, а исход событий будет зависеть исключительно от действий героя.

Визуальный стиль проекта сочетает 3D окружение со спрайтовыми моделями врагов и оружия, создавая эффект ретро. В социальных сетях анонс встретили неоднозначно. Часть аудитории похвалила создателей за возвращение к олдскульным механикам, тогда как другие пользователи выразили сомнения в качестве графики, заподозрив авторов в генерации визуальных элементов с помощью искусственного интеллекта.

Игра появится в раннем доступе в магазине Steam, но точная дата релиза пока не объявлена. Ожидается, что доработка проекта займет от 2 до 3 лет. За это время авторы планируют добавить новые регионы, активности и кооперативный режим. После выхода полной версии стоимость проекта возрастет на 40 процентов. Для минимальных настроек потребуется компьютер с операционной системой Windows 10, процессором Core i5, 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой уровня RTX 2060, а на диске игра займет 10 гигабайт свободного места.