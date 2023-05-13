Разработчики подтвердили, что ролевая игра Broken Roads будет поддерживать русский язык на релизе ©

Сегодня разработчики из Drop Bear Bytes подтвердили, что ролевая игра Broken Roads будет локализована на русский язык при запуске. На странице игры в Steam давно указано наличие русского языка, однако в свете последних событий, приятно знать, что это все еще в силе.

Сегодня разработчики также поделились трейлером пацифистского прохождения для некоторых типов персонажей, то есть игру можно будет пройти без боя или убийства кого-либо - если вы сделаете правильный выбор на этом пути.

Чтобы пройти игру в качестве пацифиста, вам придется серьезно обдумать свои решения, реакцию ваших компаньонов на ваш выбор, интересы людей и фракций, с которыми вы столкнетесь, и, конечно, виды квестовых решений, которые вы решите выполнить. Например, вам, вероятно, не стоит соглашаться на наемную работу или бегать по округе, выводя всех из себя, и ожидать, что это не повлечет за собой жестоких последствий.