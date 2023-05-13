Разработчики подтвердили, что ролевая игра Broken Roads будет поддерживать русский язык на релизе

Сегодня разработчики из Drop Bear Bytes подтвердили, что ролевая игра Broken Roads будет локализована на русский язык при запуске. На странице игры в Steam давно указано наличие русского языка, однако в свете последних событий, приятно знать, что это все еще в силе.
Сегодня разработчики также поделились трейлером пацифистского прохождения для некоторых типов персонажей, то есть игру можно будет пройти без боя или убийства кого-либо - если вы сделаете правильный выбор на этом пути.
Чтобы пройти игру в качестве пацифиста, вам придется серьезно обдумать свои решения, реакцию ваших компаньонов на ваш выбор, интересы людей и фракций, с которыми вы столкнетесь, и, конечно, виды квестовых решений, которые вы решите выполнить. Например, вам, вероятно, не стоит соглашаться на наемную работу или бегать по округе, выводя всех из себя, и ожидать, что это не повлечет за собой жестоких последствий.
Ну и отлично,игра выглядит очень интересно,тот случай когда инди проект вызывает куда больший интерес чем многие ААА проекты.
"Сегодня разработчики из Drop Bear Bytes подтвердили, что ролевая игра Broken Roads будет локализована на русский язык при запуске."
Замечательно.
Надеюсь, сама игра получится действительно достойной, уж больно правильно, пока, она выглядит.