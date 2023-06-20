Создатели Broken Roads показали новый трейлер и добавили в демоверсию русский язык ©

Издательство Versus Evil представила новый трейлер к игре Broken Roads, в котором рассказывается о выходе новой демоверсии, ставшей доступной на странице изометрической RPG в Steam в рамках проведения фестиваля Steam Next Fest (19 июня - 26 июня).

Помимо трейлера, демоверсия также получила свежее обновление, в рамках которого разработчики добавили ряд функций, среди которых выделение интерактивных объектов по нажатию клавиши "Tab". Также в демоверсии появились несколько вариантов локализации, в том числе и русская.

Broken Roads - это постапокалиптическая классическая компьютерная ролевая игра в стиле Fallout, действие которой происходит в австралийской глубинке, с ключевой механикой под названием "Моральный компас". Вы можете формировать личную философию своего персонажа, реагируя на определенные решения, принимаемые на протяжении всей игры, а мораль персонажа может влиять на такие компоненты, как выбор диалога и пассивные навыки.

Разработка игры ведется уже несколько лет австралийской студией Drop Bear Bytes, которая в прошлом году сменила издателя с Team17 на Versus Evil. В настоящее время Broken Roads планируется к выходу на PC (Steam) в 2023 году. Ранее разработчики также заявляли о планах по выпуску игры для консолей.