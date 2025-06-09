Боги, вампиры и PvP на 500 человек: стартует открытая бета браузерной MMORPG Broken Sun

Российская студия RedNeck Studio приглашает всех желающих опробовать свою амбициозную MMORPG Broken Sun, которая после трёх лет разработки и успешного закрытого теста выходит в открытую бету. Теперь любой игрок может бесплатно окунуться в колоритный и эпичный Мир-Лотос — фантазийную вселенную, в которой древнегреческие боги, скандинавские воины, египетские жрецы, вампиры и даже Баба Яга существуют бок о бок.
Разработанная на движке Unity, игра доступна на ПК, в браузере и на мобильных устройствах, предлагая графику уровня АА и анимации с использованием motion capture. Среди главных особенностей — масштабные PvP-сражения на 500 игроков, уникальная система кастомизации с девятью боевыми специализациями и выбором пантеона, а также богатый мир с 183 NPC, 120 квестами и четвертью миллиона слов диалогов.
На стадии ОБТ в проект были добавлены:
- Ювелирный магазин с кольцами и амулетами, влияющими на боевые характеристики.
- Банковское хранилище для безопасного хранения и сортировки предметов.
- Открытая для игроков экономика: возможность устанавливать свои цены, торговать и обмениваться предметами и ресурсами.
- Выбор из трёх пантеонов богов, каждый со своими уникальными бонусами.
- Девять специализаций, позволяющих создавать уникальные боевые стили.
- Тысячи уникальных предметов для глубокой кастомизации и усиления героя.
- Полноценные кланы с возможностями для совместных действий и соревнований.
- PvP в открытом мире - новые вызовы и возможности для сражений.
- Групповые PvE-боссы, требующие слаженной командной работы.
- Командные умения, позволяющие объединять силы с союзниками для мощных комбинаций.
Особое внимание разработчики уделили отзывам игроков: были исправлены сотни багов, оптимизирован баланс, и теперь 80% участников закрытого теста рекомендуют игру друзьям.
Присоединиться можно уже сейчас — регистрация доступна на официальном сайте Broken Sun. Погрузитесь в уникальный Мир-Лотос, где мифы становятся реальностью, а каждый бой — шанс стать легендой!
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3 4 заканчиваем тестирование фиксируем прибыль и закрываемся
бета тест браузерки в 2025 году - уже звучит как кринж
Хех
Очередная донатная помойка ... ничего нового