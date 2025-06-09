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об игре
Broken Sun май 2025 г.
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, MMO, Условно-бесплатная, Фэнтези
4.7 33 оценки

Боги, вампиры и PvP на 500 человек: стартует открытая бета браузерной MMORPG Broken Sun

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Российская студия RedNeck Studio приглашает всех желающих опробовать свою амбициозную MMORPG Broken Sun, которая после трёх лет разработки и успешного закрытого теста выходит в открытую бету. Теперь любой игрок может бесплатно окунуться в колоритный и эпичный Мир-Лотос — фантазийную вселенную, в которой древнегреческие боги, скандинавские воины, египетские жрецы, вампиры и даже Баба Яга существуют бок о бок.

Разработанная на движке Unity, игра доступна на ПК, в браузере и на мобильных устройствах, предлагая графику уровня АА и анимации с использованием motion capture. Среди главных особенностей — масштабные PvP-сражения на 500 игроков, уникальная система кастомизации с девятью боевыми специализациями и выбором пантеона, а также богатый мир с 183 NPC, 120 квестами и четвертью миллиона слов диалогов.

На стадии ОБТ в проект были добавлены:

  • Ювелирный магазин с кольцами и амулетами, влияющими на боевые характеристики.
  • Банковское хранилище для безопасного хранения и сортировки предметов.
  • Открытая для игроков экономика: возможность устанавливать свои цены, торговать и обмениваться предметами и ресурсами.
  • Выбор из трёх пантеонов богов, каждый со своими уникальными бонусами.
  • Девять специализаций, позволяющих создавать уникальные боевые стили.
  • Тысячи уникальных предметов для глубокой кастомизации и усиления героя.
  • Полноценные кланы с возможностями для совместных действий и соревнований.
  • PvP в открытом мире - новые вызовы и возможности для сражений.
  • Групповые PvE-боссы, требующие слаженной командной работы.
  • Командные умения, позволяющие объединять силы с союзниками для мощных комбинаций.

Особое внимание разработчики уделили отзывам игроков: были исправлены сотни багов, оптимизирован баланс, и теперь 80% участников закрытого теста рекомендуют игру друзьям.

Присоединиться можно уже сейчас — регистрация доступна на официальном сайте Broken Sun. Погрузитесь в уникальный Мир-Лотос, где мифы становятся реальностью, а каждый бой — шанс стать легендой!

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14
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Alex40001

3 4 заканчиваем тестирование фиксируем прибыль и закрываемся

1
Talendor3

бета тест браузерки в 2025 году - уже звучит как кринж

IGSAI

Хех

Neco-Aheron

Очередная донатная помойка ... ничего нового