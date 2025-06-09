Боги, вампиры и PvP на 500 человек: стартует открытая бета браузерной MMORPG Broken Sun

Российская студия RedNeck Studio приглашает всех желающих опробовать свою амбициозную MMORPG Broken Sun, которая после трёх лет разработки и успешного закрытого теста выходит в открытую бету. Теперь любой игрок может бесплатно окунуться в колоритный и эпичный Мир-Лотос — фантазийную вселенную, в которой древнегреческие боги, скандинавские воины, египетские жрецы, вампиры и даже Баба Яга существуют бок о бок.

Разработанная на движке Unity, игра доступна на ПК, в браузере и на мобильных устройствах, предлагая графику уровня АА и анимации с использованием motion capture. Среди главных особенностей — масштабные PvP-сражения на 500 игроков, уникальная система кастомизации с девятью боевыми специализациями и выбором пантеона, а также богатый мир с 183 NPC, 120 квестами и четвертью миллиона слов диалогов.

На стадии ОБТ в проект были добавлены:

Ювелирный магазин с кольцами и амулетами, влияющими на боевые характеристики.

Банковское хранилище для безопасного хранения и сортировки предметов.

Открытая для игроков экономика: возможность устанавливать свои цены, торговать и обмениваться предметами и ресурсами.

Выбор из трёх пантеонов богов, каждый со своими уникальными бонусами.

Девять специализаций, позволяющих создавать уникальные боевые стили.

Тысячи уникальных предметов для глубокой кастомизации и усиления героя.

Полноценные кланы с возможностями для совместных действий и соревнований.

PvP в открытом мире - новые вызовы и возможности для сражений.

Групповые PvE-боссы, требующие слаженной командной работы.

Командные умения, позволяющие объединять силы с союзниками для мощных комбинаций.

Особое внимание разработчики уделили отзывам игроков: были исправлены сотни багов, оптимизирован баланс, и теперь 80% участников закрытого теста рекомендуют игру друзьям.

Присоединиться можно уже сейчас — регистрация доступна на официальном сайте Broken Sun. Погрузитесь в уникальный Мир-Лотос, где мифы становятся реальностью, а каждый бой — шанс стать легендой!

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