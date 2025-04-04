Первая российская AAA-игра в браузере Broken Sun переходит в стадию ОБТ

Broken Sun, первая в России AAA-игра для браузеров, завершает закрытый бета-тест и уже в мае 2025 приглашает всех желающих в открытое тестирование (ОБТ). Разработчики три года шлифовали игру, и за четыре месяца ЗБТ добавили десятки новых механик. Если вы еще не в игре, самое время присоединиться и получить бонусы за участие в тестировании!
Закрытый бета-тест продлится еще месяц, после чего состоится финальный вайп учетных записей перед ОБТ. Все тестеры получат эксклюзивные награды в открытой версии. Этот месяц — последний шанс получить уникальные предметы (и не только), которые помогут в старте на ОБТ и ярко выделять вас на фоне других игроков, вписывая вас в историю Broken Sun!
В первый же час в игре вы станете Тенью — могущественным магом, смертоносным воином или искусным стрелком. Вы познакомитесь с таинственной Амбер, капитаном стражи Ферахой и рассеянной Амурришей, научитесь боевым искусствам, защитите город от пьянчуг и воришек, а затем вступите в один из Пантеонов.
Благодаря обратной связи от тысяч тестеров, в игре появились:
- Кланы и глобальное PvP, доступное почти везде
- Рейдовые боссы и механика командных сражений
- Выбор божественного Пантеона, влияющего на геймплей
- Кольца и амулеты в новой системе экипировки
- Телепортация между локациями — теперь бесплатно!
- Журнал боевых событий для тактического анализа
- Банковское хранилище для запасного снаряжения
Сообщество Broken Sun — это не просто игроки, а настоящие соавторы игры. Они участвуют в тестировании, предлагают идеи, отыгрывают роли и даже помогают с модерацией. Некоторые активные участники уже стали частью команды разработчиков!
Готовы к приключениям? Открытое тестирование начинается в мае — не пропустите!
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Это что за срамота? Зачем оно тут? Ужас какой. ААА в браузере, самим то не смешно?!
Обычная ммо доилка, да еще и браузерная!
ААА-браузерка, это шутка такая, лол? Сколько заплатили за рекламу?
Админ, сколько за рекламу проплатили?)))
пусть себе еще анус шлифанут чтоб сиял.
Ну... как всегда... Кто-то решил пропиарить мусор, давая ему имена и титулы, которые и близко к подобному проекту неприменимы.
AAA в браузере?)) Наркоманы!
Очередная донатная помойка
ААА, браузер, что?
Нужно же как то лохов заманивать)
А чего не АААА сразу?
ООО «Рэднек Студио»
Nuff said.
ААА и Браузер, тогда вам нужно будет скачивать каждый раз гигов по 10, ну или это не ААА)
Тьфу вот бы че то на подобие Скайрима было а тут гуано летуче мыши браузерная
// Vincent O-Thorn
Вау, вот это ляхи 🤩
че ля? ааа в браузере? вы датой ошиблись
это ааа если только ааа!