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Broken Sun май 2025 г.
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, MMO, Условно-бесплатная, Фэнтези
6.9 15 оценок

Первая российская AAA-игра в браузере Broken Sun переходит в стадию ОБТ

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Broken Sun, первая в России AAA-игра для браузеров, завершает закрытый бета-тест и уже в мае 2025 приглашает всех желающих в открытое тестирование (ОБТ). Разработчики три года шлифовали игру, и за четыре месяца ЗБТ добавили десятки новых механик. Если вы еще не в игре, самое время присоединиться и получить бонусы за участие в тестировании!

Закрытый бета-тест продлится еще месяц, после чего состоится финальный вайп учетных записей перед ОБТ. Все тестеры получат эксклюзивные награды в открытой версии. Этот месяц — последний шанс получить уникальные предметы (и не только), которые помогут в старте на ОБТ и ярко выделять вас на фоне других игроков, вписывая вас в историю Broken Sun!

В первый же час в игре вы станете Тенью — могущественным магом, смертоносным воином или искусным стрелком. Вы познакомитесь с таинственной Амбер, капитаном стражи Ферахой и рассеянной Амурришей, научитесь боевым искусствам, защитите город от пьянчуг и воришек, а затем вступите в один из Пантеонов.

Благодаря обратной связи от тысяч тестеров, в игре появились:

  • Кланы и глобальное PvP, доступное почти везде
  • Рейдовые боссы и механика командных сражений
  • Выбор божественного Пантеона, влияющего на геймплей
  • Кольца и амулеты в новой системе экипировки
  • Телепортация между локациями — теперь бесплатно!
  • Журнал боевых событий для тактического анализа
  • Банковское хранилище для запасного снаряжения

Сообщество Broken Sun — это не просто игроки, а настоящие соавторы игры. Они участвуют в тестировании, предлагают идеи, отыгрывают роли и даже помогают с модерацией. Некоторые активные участники уже стали частью команды разработчиков!

Готовы к приключениям? Открытое тестирование начинается в мае — не пропустите!

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-14
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Raphtallia

Это что за срамота? Зачем оно тут? Ужас какой. ААА в браузере, самим то не смешно?!

Обычная ммо доилка, да еще и браузерная!

13
AndralStormborn

ААА-браузерка, это шутка такая, лол? Сколько заплатили за рекламу?

5
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Админ, сколько за рекламу проплатили?)))

4
Казанская Сирота

пусть себе еще анус шлифанут чтоб сиял.

3
Max Rolens

Ну... как всегда... Кто-то решил пропиарить мусор, давая ему имена и титулы, которые и близко к подобному проекту неприменимы.

3
Dark1994

AAA в браузере?)) Наркоманы!

2
VI_ndetta

Очередная донатная помойка

2
Властелин Сосцов

ААА, браузер, что?

1
Nifize

Нужно же как то лохов заманивать)

5
Rey4rtRO

А чего не АААА сразу?

1
Anglerfish

ООО «Рэднек Студио»

Nuff said.

0
Niphestotel

ААА и Браузер, тогда вам нужно будет скачивать каждый раз гигов по 10, ну или это не ААА)

0
Veidrd1968

Тьфу вот бы че то на подобие Скайрима было а тут гуано летуче мыши браузерная

0
Пользователь ВКонтакте

// Vincent O-Thorn

-1
kolinmah

Вау, вот это ляхи 🤩

-1
HoganHog
-1
Alex40001

че ля? ааа в браузере? вы датой ошиблись

это ааа если только ааа!

-1