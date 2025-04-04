Первая российская AAA-игра в браузере Broken Sun переходит в стадию ОБТ

Broken Sun, первая в России AAA-игра для браузеров, завершает закрытый бета-тест и уже в мае 2025 приглашает всех желающих в открытое тестирование (ОБТ). Разработчики три года шлифовали игру, и за четыре месяца ЗБТ добавили десятки новых механик. Если вы еще не в игре, самое время присоединиться и получить бонусы за участие в тестировании!

Закрытый бета-тест продлится еще месяц, после чего состоится финальный вайп учетных записей перед ОБТ. Все тестеры получат эксклюзивные награды в открытой версии. Этот месяц — последний шанс получить уникальные предметы (и не только), которые помогут в старте на ОБТ и ярко выделять вас на фоне других игроков, вписывая вас в историю Broken Sun!

В первый же час в игре вы станете Тенью — могущественным магом, смертоносным воином или искусным стрелком. Вы познакомитесь с таинственной Амбер, капитаном стражи Ферахой и рассеянной Амурришей, научитесь боевым искусствам, защитите город от пьянчуг и воришек, а затем вступите в один из Пантеонов.

Благодаря обратной связи от тысяч тестеров, в игре появились:

Кланы и глобальное PvP, доступное почти везде

Рейдовые боссы и механика командных сражений

Выбор божественного Пантеона, влияющего на геймплей

Кольца и амулеты в новой системе экипировки

Телепортация между локациями — теперь бесплатно!

Журнал боевых событий для тактического анализа

Банковское хранилище для запасного снаряжения

Сообщество Broken Sun — это не просто игроки, а настоящие соавторы игры. Они участвуют в тестировании, предлагают идеи, отыгрывают роли и даже помогают с модерацией. Некоторые активные участники уже стали частью команды разработчиков!

Готовы к приключениям? Открытое тестирование начинается в мае — не пропустите!

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