Анонсирован ремастер Broken Sword: The Smoking Mirror

Revolution Software анонсировала переиздание point-and-click квеста Broken Sword: The Smoking Mirror 1997 года. Обновленная версия получила подзаголовок Reforged. Ремастер выйдет на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

По сюжету журналистка Нико Коллард, расследуя деятельность безжалостной наркобанды, случайно находит древний обсидиановый артефакт. Не подозревая о его истинной силе, она вместе с Джорджем Стоббартом оказывается втянута в опасную авантюру, полную интриг и обмана.

Разработчики из Revolution Software обещают в ремастере Broken Sword: The Smoking Mirror современную схему управления, поддержку 4K, а также улучшенную графику и звуковую дорожку.

Broken Sword: The Smoking Mirror – Reforged поступит в продажу в начале 2026 года. Переиздание выпустят с текстовым переводом на русский язык. На Kickstarter скоро стартует сбор средств на коллекционное издание квеста.