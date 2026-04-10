Игроки не разочаровали - ремастер культовой Broken Sword получит коллекционное издание благодаря Kickstarter

Классические приключенческие игры по-прежнему обладают мощной привлекательностью. Коллекционное издание Broken Sword: The Smoking Mirror - Reforged было профинансировано на Kickstarter.

Проект был запущен на Kickstarter и быстро достиг своей цели по сбору средств. Кампания была полностью профинансирована в течение нескольких часов после запуска, что подтверждает огромный интерес как со стороны игроков, так и со стороны поклонников серии.

Проект был разработан компанией Revolution Software, создателями оригинальной серии Broken Sword. Эта новая версия является ремастером второй части, одной из самых культовых приключенческих игр 1990-х годов.

Кампания на Kickstarter в первую очередь ориентирована на коллекционное издание, которое включает в себя физические бонусы для фанатов, такие как фигурки, артбуки и другие товары. Важно отметить, что эти издания будут доступны исключительно для спонсоров и не будут продаваться в обычных розничных магазинах.

Сама игра представляет собой ремастер, цель которого — сохранить оригинальную атмосферу, одновременно улучшив графику и технические характеристики. Разработчики сосредоточились на графике, доработанной вручную, и классическом стиле, не внося чрезмерных изменений в оригинал.