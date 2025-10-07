ЧАТ ИГРЫ
Broken Sword 2: The Smoking Mirror 31.10.1997
Адвенчура, Квест
8.3 94 оценки

Раскрыты новые детали и скриншоты ремастера Broken Sword 2: The Smoking Mirror - Reforged

Студия Revolution Software представила новые скриншоты и поделилась свежими подробностями ремастера квеста Broken Sword: The Smoking Mirror — Reforged, анонс которого состоялся вчера. Проект станет обновлённой версией оригинальной игры 1997 года и выйдет в начале 2026 года на ПК (Steam) и консолях — с официальным переводом на русский язык.

Разработчики полностью переработали визуальную часть — локации, окружение и персонажей теперь выглядят заметно детальнее, но при этом игроки смогут в любой момент переключаться между классической и современной графикой. Также улучшен звук, добавлены новые эффекты и ранее неиспользованные реплики актёров.

В Reforged появится обновлённый интерфейс, автосохранение, разные уровни подсказок и возможность перечитать завершённые диалоги. Управление сделали современным и более удобным, но предусмотрена опция возврата к оригинальной схеме. Команда обещает и дополнительный контент — вырезанные сцены, секреты и редкие диалоги, которые станут доступны после прохождения сюжета.

Все катсцены в ремастере перерисованы вручную — без применения искусственного интеллекта, чтобы сохранить дух оригинала.

Обзор Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged - достойное переиздание легендарной игры

Кроме того, Revolution подтвердила, что ремастер первой части оказался крайне успешным, получив около 89 баллов на Metacritic, что вдохновило студию продолжить обновление серии.

