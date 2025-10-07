Раскрыты новые детали и скриншоты ремастера Broken Sword 2: The Smoking Mirror - Reforged

Студия Revolution Software представила новые скриншоты и поделилась свежими подробностями ремастера квеста Broken Sword: The Smoking Mirror — Reforged, анонс которого состоялся вчера. Проект станет обновлённой версией оригинальной игры 1997 года и выйдет в начале 2026 года на ПК (Steam) и консолях — с официальным переводом на русский язык.

Разработчики полностью переработали визуальную часть — локации, окружение и персонажей теперь выглядят заметно детальнее, но при этом игроки смогут в любой момент переключаться между классической и современной графикой. Также улучшен звук, добавлены новые эффекты и ранее неиспользованные реплики актёров.

В Reforged появится обновлённый интерфейс, автосохранение, разные уровни подсказок и возможность перечитать завершённые диалоги. Управление сделали современным и более удобным, но предусмотрена опция возврата к оригинальной схеме. Команда обещает и дополнительный контент — вырезанные сцены, секреты и редкие диалоги, которые станут доступны после прохождения сюжета.

Все катсцены в ремастере перерисованы вручную — без применения искусственного интеллекта, чтобы сохранить дух оригинала.

Кроме того, Revolution подтвердила, что ремастер первой части оказался крайне успешным, получив около 89 баллов на Metacritic, что вдохновило студию продолжить обновление серии.